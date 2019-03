Todo lo que necesitas saber para entender los memes del ´Ayuwoki´, viral del momento

CIUDAD DE MÉXICO.

De internet se desprenden personajes como el Ayuwoki, de los cuáles siempre terminamos preguntándonos ¿qué es el Ayuwoki?

Seguro el 80 por ciento de los memes que has visto hoy incluyen al Ayuwoki y tú no tienes idea de quién es.

Ya hicimos el trabajo de investigación por ti y la verdad es que el Ayuwoki tiene un origen bastante alejado de sus memes, pues no da risa, sino miedo.

Todo surgió a partir de un video de una escultura animatrónica disfrazada de Michael Jackson.

El video se llama My Ghoul Jackson y a partir de sus imágenes tenemos al Ayuwoki.

De hecho, la descripción dice que es una escultura animatrónica de tamaño real, que es un monstruo mash-up hecho de un wowwee Alive Elvis y una máscara.

Lo mejor de todo, está disponible en Ebay, así que hasta podrías comprarlo.

Pero el video del que salió Ayuwoki es tan raro y espeluznante, pues no solo se ve la escultura animatrónica, sino que tiene unos ruidos tétricos de fondo, que ya se le creó un creepypasta.

Esta dicta que el Ayuwoki se aparecerá a las tres de la mañana para asustarte con un grito de "Hee Hee".

En los comentarios de este video de 2012 también se señala que podría aparecerse, que hay una hora en la que lo hace, e incluso hay un usuario que menciona que hay un ritual para llamarlo, pero que no le gusta que le llamen Ayuwoki Hee Hee.

Pero más allá de todos estos comentarios, la verdad es que el Ayuwoki solo es una burla a la escultura animatrónica por su parecido con el cantante Michael Jackson.

¿Qué es Ayuwoki?

Ayuwoki y Ayuwoki Hee Hee se desprenden de la canción 'Smooth Criminal', de Michael Jackson, y es la forma en la que suena la letra en inglés, que en realidad dice 'Annie, are you ok?".

El Hee Hee es un sonido característico que Michael Jackson hacía con frecuencia en varias de sus canciones, como 'Billie Jean' o 'The Way You Make Me Feel'.

Lo bueno es que hay muchos memes del Ayuwoki y que aunque no supieras qué es el Ayuwoki, te harán reír.

Y a partir del Ayuwoki, ahora están saliendo más personajes a partir de nombres de canciones, como la Eiwera.

Ciertamente, el que más miedo da es el Wonberombirindaun: