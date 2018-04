Todo listo para el torneo de golf

El próximo 22 de abril se llevará a cabo el XXVI torneo de golf de la Amistad Rotaria "Dr. Fernando González a la Torre" con el que se beneficiarán a los sectores más vulnerables de la ciudad.

La mesa directiva del Club Rotario Reynosa hizo entrega el primer poster del torneo al homenajeado Dr. Fernando González a la Torre como un reconocimiento por su destacada labor dentro de Rotary

Asimismo, José Jesús Cruz presidente del Club Rotario Reynosa, señaló que las percepciones serán destinas para adquirir sillas de ruedas, aparatos auditivos y despensas, además se destinará una cantidad para becas estudiantiles.

Durante la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día de hoy en el Hotel Royal Garden en su horario de costumbre, se asignaran comisiones para este evento que tendrá importantes premios.

Habrá trofeos a los integrantes de los equipos ganadores de los tres primeros lugares, para el primer "Hole in one" en el hoyo 15 habrá un Auto Ford Figo 2018, para el "Hole in one" hoyo 6 un Auto Chevrolet Beat 2018 y para el primer "Hole in one" en el hoyo 18 habrá 2 mil dólares, además de otros premios en efectivo al O´yes en los hoyos 3,6,23 y 15.

"Es un torneo muy sustentable, lo mas importante es que además de tener una buena causa se promueve el convivio familiar ya que asisten familias completas apoyar a los jugadores y disfrutar de las instalaciones del Club Campestre y de los diversos stands de las marcas patrocinadoras." Señaló José Jesús Cruz.

Por lo cual se hace un atento llamado a los jugadores de Golf de la región y del Valle del Sur de Texas para que participen y apoyen esta noble causa.

Todas aquellas personas interesadas en participar pueden adquirir su folio dentro de las instalaciones del Club Campestre Reynosa o llamar al teléfono 8991 85 52 21.





EN JUNTA. Entregan primer póster del Torneo de Golf al socio rotario Dr. Fernando González a la Torre.