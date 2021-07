Todo listo para el dulce o truco

Recuerda que en esta fecha puedes pedir dulces pero no solo puedes recibir eso, sino también sustos y bromas.

Te contaremos un poco de como surge esto de portar un disfraz, la costumbre para Halloween tiene raíces Celtas y anglosajonas. Las noches de invierno representaban una amenaza a la gente. Su oscuridad le provocaba mucho miedo porque creían que en la noche de Todos los Santos, los muertos cobraban vida y se convertían en fantasmas, en momias, en brujas, etc. La gente también pensaba que se los encontraría por las calles si salían de sus casas, como no todos podían quedarse encerrados, los que salían creían que disfrazándose no serían reconocidos por los fantasmas, y usaban máscaras, capuchas, con el propósito de despistar a los fantasmas en su búsqueda de espíritus.

Pero no todo es miedo y terror en Halloween, es un día para disfrutar y endulzarte con las golosinas que se reparten en esta ocasión.