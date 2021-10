Todo listo en Michoacán para celebrar Día de Muertos

El secretario de turismo en la entidad, Roberto Monroy García, señaló que la continuidad de esta tradición y herencia cultural, será un botón importante para la reactivación económica de este sector.

La dependencia a su cargo, recordó que en el puente de Noche de Muertos, en el año 2009 –antes de la pandemia-, la entidad tuvo una afluencia de 287 mil turistas. Dijo que eso significó una derrama económica aproximada de 240 millones de pesos.

Expuso que en 2020, cuando ya existía la pandemia por Covid-19, en esas mismas fechas, el número de turistas descendió a 130 mil; es decir, 157 mil visitantes menos que en 2019.

Ello representó que en 2020, la derrama económica en el sector turístico fuera de 93 millones de pesos (37 millones de pesos menos que un año antes).

La Secretaría de Turismo estima que para este año 2021, haya una afluencia de 260 mil personas, lo que derivará en un estimado de 217 mdp, de derrama económica. Monroy García, destacó que la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, reportó una ocupación estimada del 89% en el global estatal.

Enfatizó que esa es una cifra que denota avance en la recuperación del sector turístico, en comparación con el 39% que se registró el mismo periodo del año anterior.

El funcionario estatal, mencionó que en los diversos cementerios ubicados en la región Lacustre de Pátzcuaro se implementarán las medidas sanitarias recomendadas. Informó que se establecerán vías de acceso controladas en los panteones y atractivos turísticos, para contrarrestar aglomeraciones.

Reiteró que también habrá filtros sanitarios y todo lo necesario para que se cumplan las recomendaciones y cuidar así la salud de los michoacanos y de los visitantes. Se trata, dijo, de promover, apoyar y divulgar la oferta de atractivos y servicios que tiene la entidad.

Lo anterior, "sin dejar de lado la búsqueda de estrategias para facilitar el flujo, atender las medidas sanitarias y coordinar esfuerzos con las autoridades locales", sostuvo.

Roberto Monroy recordó que en la actualidad más de 150 mil familias dependen de la actividad turística, que genera ingresos superiores a los 2 mil millones de pesos al año.

Arranca operativo

El titular de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, informó que son cerca de 2 mil elementos de diferentes corporaciones los que vigilarán los distintos puntos turísticos de la entidad para este puente de Noche de Muertos 2021.

El titular de la SSP dijo que el operativo es conjunto: policías estatales, elementos de Guardia Nacional, policías ministeriales, así como de la Fiscalía General de la República.

Informó que el despliegue inició este sábado y concluirá la noche del 2 de noviembre, en las distintas regiones del estado. Ortega Reyes llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia en la implementación de las medidas sanitarias ante la presencia de casos de Covid-19.

"Luego de los embates de la pandemia comenzamos a reactivar la economía, a recibir al turismo, pero sin olvidar que el riesgo aún está latente y que debemos acatar las medidas sanitarias vigentes", insistió.

Pidió a la población que no conducir bajo los efectos del alcohol, que no maneje cansada, que no use el celular mientras maneja y que no exceda los límites de velocidad permitidos, para evitar tragedias en estas fechas de celebración cultural mexicana.