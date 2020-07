¡Todo a su tiempo!

El perder la oportunidad de llevarse por primera vez el primer lugar en la IndyCar, y de manera agónica, no causó otra cosa más que motivar aún más a Patricio O´Ward.

Así lo declara el piloto regio, quien después de su segundo lugar el domingo en Road America, el primer podio para un mexicano en este serial estadounidense en 12 años, sabe que la hora de probar las mieles de la corona está cada vez más cerca.

En entrevista con Grupo REFORMA, Pato relató de punta a punta la carrera, en donde se topó con un problema de tráfico al final provocado por Conor Daly que ocasionó que perdiera el lugar de honor a poco más de una vuelta del final.

El vencedor terminó siendo Felix Rosenqvist, quien aprovechó el desgaste de las llantas del mexicano para triunfar.

- Regresaste a un mexicano a un podio de la IndyCar...

Es un honor el poder representar a México en una categoría muy especial, con mucha historia, cuando estaba Mario (Domínguez), Michel Jourdain, Adrián Fernández, es muy especial para mí y mi familia, es algo que lo cargo con mucha energía y motivación, de sacar las cosas adelante, estamos en un equipo muy fuerte, Arrow McLaren SP.

Hicimos todo perfecto, los pits stops perfectos, in-and-out laps perfectas, andábamos muy rápidos, no hicimos ningún error, controlamos la carrera y el liderato casi todas las vueltas.

- ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando ibas al frente del grupo?

Me llegaron muchos sentimientos del 2018 (cuando fue campeón de Indy Lights ganando nueve carreras), siempre he tenido mucha fe en lo que yo puedo hacer y en lo que he podido y puedo lograr teniendo buen equipo y buena estrategia, y obvio, que no caigan amarillas en un mal tiempo, hay muchas cosas que no puedo controlar.

Sé que nuestro tiempo vendrá, le hemos estado chambeando muy duro y lo importante del campeonato son los puntos, empezamos a medias, luego unos Top 10 y ayer (domingo) nos echamos un podio pero bueno, no era para nosotros al final.

- Te topaste con Conor Daly al final, ¿cómo hacer para controlar la molestia y no reclamar?

Es un tema muy delicado, muchas veces tienes que tomarlo con una mente fría, pero a veces es difícil con la adrenalina, después de que tuviste un súper día y llega alguien y te cuesta una ganada, pues no es algo con lo que estarás contento.

Dije: ´no voy a ganar nada´, aparte con este chavo (Conor Daly) el sábado (Carrera 1) tuve un toquecito, que en mis ojos yo me estaba defendiendo... él tiene que aprender a ver sus espejitos. Cuando él sabía que yo iba en el liderato no me queda la menor duda de que lo hizo adrede.

- Descríbenos ese rebase de Felix Rosenqvist que te mandó a segundo lugar...

El peor sentimiento es cuando sabes que ya no tienes nada, es como si te mandaran a la guerra con una pistola, pero no tienes balas, entonces no puedes hacer nada más que correr, me traté de defender con todo lo que tenía, pero no pudimos.

(Fue) frustrante, pero muy contento también, diferente, uno no sabe qué sentir, porque por una parte te debes sentir contento, pero por otras siempre vas a querer más.

- ¿Qué comentarios recibiste de tu equipo al final de la carrera?

Muchos muy contentos, queremos seguir corriendo, vivimos para tratar de ganar y competir, pero similar a mí, ellos vieron que controlamos como para que alguien se meta y te cause perderla es frustrante de alguna manera, de hecho, no voy a decir mucho, pero Chevrolet no está muy contento (Daly también es piloto de Chevrolet).

- ¿Qué lecciones te deja este fin de semana?

Lo más importante siempre es saber que todo puede pasar y que no la ganas hasta que cruces esa meta, puedes ser el líder toda la carrera y en la última vuelta te la quitan porque algo pasó, aprendimos mucho, es una carrera que tenemos que ver y tomarla como ejemplo.