Todavía no hay nombramiento de delegado en Ej. Buenavista

Río Bravo, Tam.- Luego de una serie de polémicas en el ejido Buenavista, las cuales datan de la primera mitad de 2018, la delegada saliente, Leticia González Torres, aclaró que aún no hay nombramiento en ese núcleo, por lo que cualquier gestión de vecinos se hace a nombre de quien las realiza.

Sobre José Norberto Rivas Garza, quien fue propuesto como delegado y ante ejidatarios y medios de comunicación, se ha ostentado como tal, González Torres dijo:

"Todavía no es delegado, no le han dado el nombramiento, la comisariada detuvo el nombramiento", se llevó acabo una reunión por convocatoria de la comisariada a 48 presentes, realizada por Desarrollo Rural y quedó él con 27 a favor, pero es fecha hasta hoy que no se le da el nombramiento y la comisariada dice que es orden nueva del Municipio de no nombrar a nadie más en los ejidos.

Hasta esta fecha no se reconoce a nadie, más que la comisariada como máxima autoridad, el señora no tiene nombramiento", asentó Leticia González, quien explicó que se permanece en un vacío legal.