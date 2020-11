Todavía está en shock

Ciudad de México.

Con música de mariachi, rodeada de docenas de arreglos florales y muchos aplausos fue como familiares y amigos despidieron a Magda Rodríguez, productora de Hoy, previo a la incineración de sus restos.

Desde las 21:00 horas, del domingo, su cuerpo yacía en una funeraria al sur de la ciudad a la que acudieron figuras como Mónica Noguera, Lucía Méndez, Andrea Legarreta, Pedro Prieto, Elizabeth Álvarez, Cecilia Galiano, Arturo Carmona, Arturo Escalona, así como su hija, Andrea Escalona.

Ayer lunes, a las 14:00 horas, se rindió una misa de cuerpo presente; una hora más tarde se cremó.

"Todavía estoy en shock, no lo puedo creer, no sé cuándo me caerá el 20, estamos juntas mi tía y yo, como la familia muégano que mi mamá nos enseñó a ser, pero fue una mujer que sembró grandes cosas. Dejó un gran legado", afirmó Escalona en entrevista, a las afueras de la funeraria, visiblemente afectada.

PENSÓ QUE ERA COVID

La productora comenzó a tener malestares desde el viernes, incluso le confesó a su hija sobre sus dolores.

Rodríguez imaginó que sus síntomas eran por Covid-19, luego de que se revelara que Ariel Miramontes, quien estuvo el viernes en el matutino de Televisa, saliera positivo a la prueba.

El sábado ya se encontraba mejor, indicó Escalona; el domingo, en la mañana, Magda se levantó de su cuarto por un jugo, se lo tomó y volvió a acostarse, sin embargo, ya no despertó.

"Vi a mi mamá el sábado, me fui al CuarenTenorio, me iba a quedar a dormir con ella, pero me dijo: ´No vengas, nena, creo que estoy enferma de algo y no te quiero contagiar, ven a verme en la mañana´", dijo Escalona.

DESCANSARÁ EN VILLA DEL CARBÓN

Las cenizas serán depositadas en Villa del Carbón, en el Estado de México donde se encuentran los restos de sus padres Jorge del Campo y Malena Doria.

El programa Hoy, el lunes, dedicó a la memoria de la productora, se compartieron sus últimas entrevistas y mensajes de gente allegada a Rodríguez.

"Magda siempre se quiso ir así, siempre fue tan fuerte que nunca nos dijo que se sentía mal, entonces se fue como una grande y así hay que recordarla", comentó Andrea Rodríguez, hermana de Magda .

Entre las palabras y mensajes de sus amigos estuvieron las de Yadhira Carrillo y Lucía Méndez, quienes permanecieron al pie del cañón en el velatorio.