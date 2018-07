Pese a la violencia y la inseguridad que se vive en Tamaulipas y Reynosa, todavía hay esperanza para arrancar a los jóvenes de la manos de delincuencia, y encaminarlos a otras rutas de paz y oportunidades.

Es la visión de Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis" originario de San Luis Potosí, del barrio de Santiago y futuro diputado local.

A pesar de ingresar a la política no piensa abandonar a los jóvenes y las pandillas, seguirá trabajando para ayudarlos, recalca que es necesario que en todos los Estados del país se impulse políticas publicas adecuadas, con visión de derechos humanos e inclusión, crear una policía de barrio -capacitado en el manejo de las emociones- para mediación de conflictos.

Entrevistado vía telefónica explica que mantendrá el Movimiento Nacional y la Caravana de la Paz, donde incluirá a Tamaulipas y planea traer chavos banda para que ayuden en labores de encontrar a desaparecidos para que palpen el sufrimiento de las familias y puedan cambiar su estilo de vida.

¿Qué piensas de Reynosa?

"Tenemos muchos proyectos, se que en Reynosa la situación es más difícil por la violencia, pero en San Luis, vivimos lo mismo, y si se ha podido lograr, entonces siento que todavía hay esperanza, una campaña de sensibilización, de inclusión, de mejores políticas públicas, enseñar a los jóvenes a que no tomen malas decisiones y que no caigan en la delincuencia y que vean que hay otra salida, con mayores oportunidades, todos sabemos que la mano de obra de la delincuencia son los chavos", respondió.

¿Incluirás a Tamaulipas y a Reynosa en tus proyectos?

"Tengo un proyecto, tuve una reunión allá con personas que están buscando a sus parientes, y presente un proyecto para llevar a chavos banda a ayudar a exhumar los cuerpos, para que ellos mismos vean el sufrimiento que causan al momento de formar parte de las filas de la delincuencia, que vean el sufrimiento que causan a las madres, una parte del recorrido era Tamaulipas y después a Coahuila, nos vamos a ir y lo voy hacer como activista", expresó.

UNA VIDA LLENA DE TRAGEDIAS

Al contarnos parte de su vida: recuerda que su madre sufrió violencia domestica, el quería ser actor y llegó a cantar en los camiones para poder llevar el sustento al hogar; su madre dice, se enojaba porque llevaba moneditas, que luego se las ingeniaba para cambiar por billetes para evitar la molestia de la jefa de familia.

Quería ser como Juan Ferrara, por lo que usaba camisa y saco por lo que los chavos le decían niño fresa, sufriendo de golpes por dicha situación, al final de cuentas esos mismos jóvenes de pandilla se convirtieron en su segunda familia, donde vivió rencillas, violencia y drogas desde los 12 años de edad.

No tiene fotos de niños ni de su familia, ya que la policía quemó en cierta ocasión todo lo que había en su casa.

Lo que marcó la vida de Pedro, fue la desgracia: balazos, golpes y picaduras que le hicieron estar varias veces en el hospital, y que además afectaron a sus hijos: al final todo terminó con la muerte de su madre quien tenía insuficiencia renal.

"Drogas, alcohol, fue una vida de guerra constantemente, tuve que pasar muchas tragedias para aprender y lo que fue definitivo; mi hermana fue a decirme que mi mamá estaba mala y yo por quedarme con la banda no hice nada porque siempre pasaba lo mismo, y resulta que al otro día fallece mi madre, imagínese el cargo de conciencia, no lo soporte y me sigue marcando hasta ahorita, me quise suicidar cinco veces, me aventaba a los carros y me colgué pero se rompía donde me amarraba, mis hermanos buscaron un amigo que era hermano y empezó a platicar conmigo y me ofreció trabajo y de ahí una vez una viejita iba en el camión y la ayude a bajar y la viejita desde abajo me dio la bendición y a partir de ahí sentí la satisfacción en mi corazón que fue el golpe que transformó mi vida y empecé hacer cosas buenas", dijo.

SU VIDA EN LA POLíTICA

Posterior comenzó a trabajar por la sociedad, con los chavos banda, en ese entonces tenía alrededor de 25 años de edad: por cosa del destinó el PRD lo ayudó en una protesta porque solicitaban apoyo ante un pago por trabajos que habían realizado en el centro histórico y de esta forma comenzó a trabajar con el sol azteca y ganar respeto político.

Después de irse a otros partidos, juntando gente y haciendo proyectos en deporte, hasta que en el 2009 formó la caravana de la paz y conoce a otras personas de diversos países, por lo que lleva a chavos del barrios de Francia a México y viceversa.

"Empieza a crecer mi movimiento, tratando de concientizar a la banda y se establece como A.C donde siguió con sus actividades, pero los partidos políticos solo tomaban la fotos en tiempos electorales y el movimiento comienza a crecer y nos hacen un documental que salió a nivel nacional, pero seguíamos viviendo la misma discriminación en la política", expresó.

De esta forma, nació la idea de recorrer todo el país por los derechos de los chavos banda, por mejores políticas públicas, logrando premios y ganar respeto.

"Nos empiezan hacer invitaciones como director de la juventud, pero yo decidió seguir en el movimiento, en el 2015 me invitan a otro proyecto en San Luis, logrando más de 40 mil votos, y no se cumplió con lo que se prometió y obviamente seguí luchando", recalcó.

Pedro siguió realizando proyectos con empresas privadas, haciendo que en tres colonias se hiciera la pacificación, ayudando a más de 4 mil jóvenes con empleo, deporte y pactos de civilidad.

"Viendo todas las necesidades comienzo a pensar en crecer con nuestro movimiento y me inscribo como candidato independiente para apoyar los proyectos, me hacen invitación varios partidos y yo decidido irme con el PT, MORENA y Encuentro Social, que me daban la libertad por seguir luchando por la gente que no son escuchados y a partir de ahí nuestro proyecto significaba una amenaza para otros partidos y autoridades, me golpean en el inicio de mi campaña, me amenazan de muerte y el proyecto creció", comentó.

Ahora como diputado local, seguirá trabajando para que exista una verdadera reinserción social, rescatar a jóvenes de calle y tener políticas públicas donde no se discrimen a las bandas.

"Al final trabajando con los chavos banda los beneficiados son la sociedad, porque en nuestra lucha, podemos evitar tanta violencia, tanto problema social, necesitamos que puedan acceder a vivienda, a salud, muchos ya tuvieron privados de su libertad pero siguieron trabajando en el CERESO, crear una iniciativa donde se legisle en eso", dijo.

TENGO QUE LOGRAR MI SUEÑO

Ahora con tres hijos planea aprovechar todo lo que ocasionó la discriminación durante la campaña, ya que ha recibido llamadas de la UNESCO y de la ONU, entrevistas de otras parte de Europa, del dueño de del equipo Chivas y de diferentes partes del país para formar un movimiento nacional.

"Gracias a Dios ese es mi sueño, lograr un futuro de paz y de inclusión, y lo tengo que lograr", finalizó en entrevista telefónica.





