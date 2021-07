Todavía esperan el veredicto final

Agradecemos a los jueces y a las asociaciones que nos han mostrado su apoyo, pero esta lucha para que no desalojen ni hagan la demolición no ha terminado’’. Héctor Silva, director de albergue

Esto luego de que la Comisión Internacional de Límites de Agua (CILA) y la secretaria de obras del Ayuntamiento de Reynosa les ordenaran salirse, argumentando riesgo de inundación por su cercanía al río Bravo.

“Ahorita ya están los amparos lo cual nos da un poco más de tranquilidad, agradecemos a los jueces y a las asociaciones que nos han mostrado su apoyo, pero esta lucha para que no desalojen ni hagan la demolición no ha terminado, todavía estamos esperando que la ley nos asegure que definitivamente no tendremos problemas”.

Mientras la respuesta llega, afirmó que los trabajos de vinculación de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos siguen su curso.

En la actualidad, este albergue da refugio al menos a 600 personas, incluyendo 250 menores de edad.

“Lo que querían hacer es algo inhumano, que va en contra de todo lo social, nosotros estamos aquí por servir, no hay ningún beneficio y si nos quedamos aquí seguiremos ayudando a las familias migrantes”, insistió.

Los amparos fueron promovidos por él y por un grupo de migrantes albergados.