Toda demanda justa será atendida por el gobierno, dice AMLO

En su segundo día de gira de trabajo por Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda demanda justa será atendida por su administración y pidió a sus paisanos no avergonzarse de su forma de hablar.

Acompañado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, López Obrador señaló que su gobierno se enfoca, en primer lugar, en resolver los problemas generales y después cuestiones particulares.

"Va a haber solución, todo lo que sea justo se va a atender, pero primero lo colectivo, lo general, lo que tiene que ver con las comunidades, con las demandas del pueblo; luego los planteamientos particulares, porque ya no es de que sólo a unos cuantos o para líderes, eso ya se acabó, ahora es para el pueblo", dijo.

El Presidente pidió a sus paisanos no avergonzarse de su cultura, de sus tradiciones ni de su forma de hablar y acusó que en la Ciudad de México hay personas que se burlan.

"Y una recomendación final: no olviden sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, no olviden la cultura, no hay que avergonzarnos de lo que somos. ¿Saben? Allá en México a veces se burlan (de) cómo hablo, que me como las 's', que las digo de más. Me da mucho orgullo el habla de mi pueblo", dijo.