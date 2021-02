Tocó fondo el 'Chicharito'

El "Chicharito" comentó que no pudo con todo lo que le pasó, incluyendo la separación de su esposa Sarah Kohan además de una lesión.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en 5, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", confesó Hernández en entrevista con Los Ángeles Times.