Tócate para que no te dé cáncer. Sobreviviente narra experiencia

Nuevo Laredo, Tam.- De entre su pecho Laura Jennifer Campos Gaona, de 28 años, sacó una prótesis mamaria y con voz entrecortada, dijo: "Si no quieres que te pase esto, tócate para que no te toque". Su voz sonó tranquila, pero en realidad fue un grito desesperado para que ninguna mujer tenga que pasar por este proceso tan doloroso y desgastante.

Laura prácticamente venció al cáncer, luego de dos años de lucha se encuentra en remisión, por lo que aprovechó el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama para concientizar a que se autoexploren, ya que no sólo le puede dar a las féminas después de los 40, también a los 20.

"Yo nunca pensé que me fuera pasar a mí y me pasó, fue el doctor Vela el que me diagnosticó, desde entonces ha sido una gran lucha. Veo aquí un lema: ´Tócate para que no te toque´, y eso me pasó a mí por no tocarme", expresó la joven madre.

Laura exhortó a las mujeres a quererse más y autoexplorarse para que no sean una estadística más y dejen a un lado la pena, que eso no salva vidas, palabras que hicieron eco en los presentes, pues no es nada fácil vencer esta enfermedad.

En Nuevo Laredo, cinco varones fueron confirmados con cáncer de mama y uno de ellos perdió la batalla, a los 47 años, ya que tenía la enfermedad muy avanzada; era paciente del ISSSTE.

El cáncer de mama ocupa desde el 2006 el primer lugar de muertes en mujeres de 25 años y más en el país. Actualmente en México es un gran problema de salud por el tiempo, el número de casos que se han incrementado, por lo que cada dos horas muere una por esta causa.

Julián del Carmen Granados, médico y director de la Unidad de Medicina Familiar No. 78 del Seguro Social, exhortó a cuidar su salud, a quererse y autoexplorarse, y como indica el lema de la campaña del instituto "Date una mano", ya que 85 por ciento de las mujeres que acuden a buscar ayuda, tienen la enfermedad avanzada y poco se puede hacer por ellas.

En este tenor, se han realizado más de 5 mil mastografías, de las cuales 11 han sido detectas con cáncer, por lo que les pide a las mujeres de 40 años y más acudan a realizarse sus estudios, y poder detectar esta enfermedad a tiempo para salvar su vida.