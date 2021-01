Joven de carrera y de edad, Armando Espitia ya coquetea con Óscares y Globos de Oro.

Noticia Relacionada Toca puerta del Óscar

En la ruta de promoción para que el filme Te Llevo Conmigo (I Carry You with Me) sea considerado en premiaciones como las citadas, su protagonista ya ha disfrutado experiencias invaluables, como una plática con la aclamada Rita Moreno.

"Soy su fan número uno, ella es de esas figuras esenciales que han marcado la diferencia para nosotros, los latinos, en Estados Unidos. Es de los grandes personajes que nos han abierto las puertas muy cañón. Y lo veo cuando hablo con mi management, mi agente, en EU. Su presencia marcó un precedente, y yo, súper honrado de haber tenido esta comunicación con ella", contó el actor de Sr. Ávila.