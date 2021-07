Toallitas en sanitarios causan inundaciones

Las autoridades advierten al público que deje de tirar las toallitas por el inodoro antes de que las reparaciones agoten el presupuesto de las ciudades. Las toallitas de maquillaje, toallitas para manos, toallitas de superficie, incluso toallitas húmedas para bebés, tienen una cosa en común: le cuestan a las ciudades miles de dólares cuando se tiran porque no se descomponen.

Parece sencillo echar una toallita húmeda al sanitario, sin embargo si la población es de 10 mil personas en una ciudad y al día se tiran dos o tres de esas toallitas, se está hablando de un hecho que causará problemas a la comunidad.

"Simplemente no se degradan. No son como el papel higiénico. No están destinados a ser como el papel higiénico. Son un producto más grueso", explica Kelly Koester, comisionada de San Perlita, Texas, quienes al igual que el resto del Valle de Texas, han sufrido estragos por las inundaciones.

En una ciudad pequeña una pompa de extracción que explota equivale a una reparación de más de 8 mil dólares, y no es tan fácil de arreglar, pero esto es algo que las ciudades y compañías de suministros de agua alrededor del Valle han estado enfrentando recientemente.

Las inundaciones sufridas desde el área de Donna hasta Harlingen han causado daños millonarios y enfrentamientos en el área legal para recibir los fondos de reparación de FEMA, sin embargo en las manos de los ciudadanos está también evitar este tipo de contingencias con la sencilla medida de no arrojar ese tipo de toallitas al inodoro.