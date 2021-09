Tlalli, la escultura que sustituirá a Colón

En el 2020, dos días antes del 528 aniversario de la llegada de Colón a América, su escultura fue retirada por el INAH de Paseo de la Reforma. La institución federal argumentó que sería restaurada, a petición del Gobierno de la Ciudad de México.

El pasado junio, la entonces senadora Jesusa Rodríguez y su compañera de bancada, la morenista Ana Lilia Rivera, promovieron un punto de acuerdo que exhortaba al Gobierno de la CDMX a colocar, en lugar de la efigie de Cristóbal Colón, un monumento de la Malinche que honraría a los pueblos originarios en el contexto de los 500 años de la toma de Tenochtitlán.

La propuesta fue aprobada en agosto. El domingo 5 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que atendería el exhorto y colocaría una escultura que reconoce a la mujer indígena.

TLALLI

El nombre de la pieza es Tlalli, que significa tierra en náhuatl y es una mujer con trenzas cruzadas inspirada en cabezas olmecas. Se prevé que mida 6.5 metros de alto y tenga un basamento realizado en tezontle. El escultor a cargo es Pedro Reyes.

LOS MEMES

Luego que el escultor mostró diversas imágenes, en redes sociales los memes no se hicieron esperar. Tras críticas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no era la escultura definitiva, sino un primer bosquejo.

LAS REACCIONES

"O sea, un hombre no indígena va a hacer una estatua de una mujer indígena que resulta no indígena sino olmeca que encima de todo lleva un nombre en náhuatl????? (mínimo le hubieran puesto un nombre en lengua mixe-zoqueana). A esto le llamo el

EFECTO TIZOC

Yásnaya Aguilar, escritora y lingüista mixe "Me preguntaron qué pienso de quitar a Colón y poner figura de mujer indígena. Les dije que la preocupación no debe ser sobre unos fierros que sólo veremos si vamos a la CDMX, sino que se garantice salud, educación y muchas cosas que se requieren en las poblaciones indígenas". Irma Pineda, miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU "Colón no descubrió nada: murió pensando que había llegado a Asia. Como han dicho, ni siquiera llegó a México. Su monumento fue erigido por un régimen discriminatorio".

Federico Navarrete, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. "Sí estoy de acuerdo con la cabeza de una mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner donde estaba la Glorieta Colón".