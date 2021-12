Título épico

Entre las películas que se incorporarán este año en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos hay títulos épicos de "Star Wars" y "El Señor de los Anillos", proyectos protagonizados por Jennifer López y la fallecida Cicely Tyson y cintas que abordan la violencia racista.

La Biblioteca del Congreso anunció que películas como "Star Wars Episode VI: Return of the Jedi" ("La guerra de las galaxias Episodio VI: El retorno del Jedi"), "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" ("El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo") y "A Nightmare on Elm Street" ("Pesadilla en la calle del infierno") se encuentran entre las 25 películas seleccionadas para su preservación. También están "Selena", una cinta biográfica de 1997 protagonizada por López, y la película de Tyson "Sounder" de 1972.