Tiroteo en sinagoga de EU

Pittsburgh, Pensilvania

El hombre que atacó ayer una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, herido se rindió a las autoridades después de disparar contra los asistentes judíos que acudían a los servicios religosos del "Sabbath", día de descanso y dedicado a Dios, causando al menos 11 muertos y seis heridos, entre ellos cuatro policías.

El atacante, descrito como un hombre blanco con barba, se entregó tras ser rodeado por policías dentro de la sinagoga "Árbol de Vida" en el vecindario de Squirrell Hill, al noroeste de Pittsburgh.

Wendell Hissrich, director de seguridad pública de Pittsburgh, se negó a confirmar el numero de victimas fatales en el incidente, al ofrecer una rueda de prensa por fuera de la sinagoga, pero calificó como "terrible" la situación dentro del templo y confirmó que había seis personas heridas, incluidos cuatro policías.

Las estaciones de televisión KDKA y WPXI, citando fuentes policiales, precisaron que el número de muertos era de al menos 11, pero Hissrich se negó a confirmarlo, al señalar que "aun no era el momento".

Dos de los policías lesionados están siendo intervenidos quirúrgicamente en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, donde fueron reportados en condición crítica.

La estación de televisión KDKA de Pittsburgh identificó al atacante como Robert Bowers, de 46 años de edad, y reportó que habría resultado herido por la policía, aunque no está claro la naturaleza de sus lesiones.

Bowers parece haber hecho varios comentarios antisemitas en las redes sociales y la policía está investigando dicha información.

De acuerdo con fuentes policiales, citadas por KDKA, el hombre entró armado al edificio y gritó: "todos los judíos deben morir".

Hissrich dijo que el incidente será investigado como un delito federal, por lo que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se encargará del tema.

El incidente comenzó alrededor de las 09:45 horas locales (14:45 GMT), cuando la sinagoga se alistaba para un servicio en el momento en que la policía recibió llamadas de que los miembros de la congregación estaban encerrados.

"A las 09:45 había tres servicios simultáneos de congregaciones que se estaban celebrando", dijo Michael Eisenberg, el expresidente de la sinagoga "Árbol de Vida", al estimar que dentro del templo habría unas 100 personas.

El presunto agresor tenía un perfil en la red social Gab.com, la cual es popular entre los radicales de extrema derecha, señaló el sitio web. La cuenta fue verificada después de la balacera y coincidía con el nombre del atacante, agregó la compañía.

Antes de la balacera, un hombre con el mismo nombre publicó en Gab que "a HIAS le gusta traer invasores que matan a nuestra gente. No puedo permanecer con los brazos cruzados y ver a mi pueblo ser masacrado. No me importan sus puntos de vista, voy a actuar".

HIAS es un organismo sin fines de lucro que ayuda a refugiados de todo el mundo a encontrar seguridad y libertad. El grupo dice guiarse por los valores y la historia judía.

Recientemente Bowers también publicó una fotografía de una colección de tres pistolas semiautomáticas que tituló "mi familia glock", en referencia al fabricante. Además difundió fotos de agujeros de bala en blancos del tamaño de una persona en un campo de tiro, al tiempo que promovía el "gatillo increíble" en una pistola que ofrecía a la venta.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, calificó el ataque "como una absoluta tragedia". "He hablado con líderes locales y con mi administración, y la Policía del Estado de Pennsylvania proporcionará recursos para ayudar a las autoridades locales y al personal de primera respuesta", señaló en una declaración escrita.

"Estos actos de violencia sin sentido no son lo que somos como estadunidenses. Mis pensamientos en este momento se centran en las víctimas, sus familias y en asegurar que la policía tenga todos los recursos que necesitan", añadió.

"Todos debemos orar y esperar no más pérdidas de vidas. Pero hemos estado diciendo 'esto es demasiado' durante demasiado tiempo. Las armas peligrosas están poniendo a nuestros ciudadanos en peligro", indicó el gobernador.

También el presidente estadunidense Donald Trump calificó los hechos como "una cosa terrible hecha con odio".

Trump habló brevemente con los reporteros en los jardines de la Casa Blanca momentos antes de dirigirse a la conferencia de FFA (Future Farmers Of America) en Indianápolis, donde adelantó que hará una declaración más detallada sobre los hechos en Pensilvania.

"Los resultados son muy devastadores. Es vergonzoso, absolutamente vergonzoso", añadió.

Trump dijo que si la sinagoga hubiera tenido un guardia armado en su interior los resultados "habrían sido mucho mejor; si hubieran tenido protección interior. El (atacante) pudo hacer cosas que no habría podido hacer", comentó.

"Cuando la gente hace esto debe tener la pena de muerte y no debe pasar muchos años" para que se le aplique, afirmó y señaló que se necesita reforzar las leyes y actualizar la pena de muerte. "Mucha gente está en desacuerdo conmigo, pero esto debe detenerse", puntualizó.

Atacanta gritó: ´todos los judíos deben morir´

Se estima que en el momento del ataque había unas 100 personas en la sinagoga. Bowers, de 46 años y residente de Pittsburgh, fue arrestado en el lugar, al que llegó armado con un rifle automático.

La cadena de televisión NBC News informó que Bowers estaba armado con un rifle "estilo AR-15", y fue lesionado por la policía antes de ponerlo bajo arresto.

NBC News también informó que Bowers disparó contra los agentes que respondieron al ataque. Según la fuente Bowers habría recibido al menos un disparo y fue llevado a un hospital.