Tiroteo contra tranvía deja un muerto y varios heridos en Holanda

Amsterdam.

Una balacera en un tranvía en Holanda dejó un muerto y varios heridos el lunes en la mañana, dijo la Policía, que no descartó un posible "motivo terrorista". Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el tirador.



El suceso ocurrió en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda.



Autoridades dijeron que están buscando a Gökman Tanis, de 37 años y nacido en Turquía, en relación con el tiroteo.



La Policía local, que pidió no acercarse al sospechoso, difundió una fotografía de Tanis, vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía.



Policías, incluyendo agentes fuertemente armados, tomaron la zona en una concurrida intersección de un vecindario residencial.



A la zona se desplazaron helicópteros médicos, explicaron las autoridades, que pidieron a la población que no se acerque al lugar para permitir que los equipos de emergencias hagan su labor. Imágenes de televisión mostraron lo que parecía ser un cuerpo tendido junto al tranvía.



El Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte, calificó la situación de "muy preocupante" y el coordinador antiterrorista del país dijo en Twitter que se había reunido un equipo de crisis para discutir la situación.



El nivel de alerta se elevó al máximo en las inmediaciones de Utrecht.



Por el momento no se realizaron detenciones, dijo el vocero de la Policía, Bernhard Jens.



"Una explicación es que la persona huyó en un auto", agregó el portavoz, que no descartó la participación de más de un agresor.



"Queremos intentar capturar a la persona responsable lo antes posible", agregó.