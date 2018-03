Tiraría Avilés otro penal en una final

Monterrey, N.L.

Ha fallado los últimos tres penaltis que ha cobrado, pero el delantero de los Rayados, Avilés Hurtado, advirtió que volvería a tirar uno, incluso en otra Final.

El colombiano atribuyó sus fallas a una mala racha, pero recordó que había anotado otros tantos recién llegado al Monterrey.

“Es una mala racha, desafortunadamente no me ha tocado concretarlos (los penales), es parte del juego, pero si me dan la confianza de patearlo, lo agarraré sin ningún problema”, dijo en conferencia de prensa.

Hurtado falló un penalti en la Final del Apertura 2017 que pudo significar el empate.

Luego erró otro ante Xolos en este torneo y uno más en la serie de penaltis por el pase a Cuartos de Final en la Copa MX.

“Fueron momentos muy difíciles, me acerqué a personas que me dan un envión anímico como mi familia y el entrenador que me apoyó muchísimo”, mencionó sobre cómo intenta superar sus fallas.

A pesar de la mala racha, Hurtado sostuvo que pediría cobrar otro penalti, incluso en una Final.

“Siempre, así es el futbol, ese no era mi momento, pero si no tienes la valentía de agarrar la pelota y patear no vas a fallar. Si pasó fue por algo, no era para nosotros, era para Tigres”, expresó.