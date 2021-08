Tirador de FedEx compró legalmente armas utilizadas en disparos

La policía no dijo dónde compró Hole lo que describieron como "rifles de asalto", citando la investigación en curso, pero dijo que se lo vio usando ambos rifles durante el tiroteo.

Los detalles sobre la marca, el modelo y el calibre de las armas no se darán a conocer hasta que se complete la investigación, dijo Genae Cook, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis.

Las autoridades dijeron que Hole disparó y mató a ocho personas, cuatro de ellas de la comunidad sij de la ciudad, en las instalaciones de FedEx el jueves por la noche antes de suicidarse.

El FBI dijo que los agentes habían interrogado a Hole el año pasado después de que su madre llamara a la policía para decirle que su hijo podría "suicidarse por la policía". Los oficiales incautaron una escopeta de acción de bomba de la casa de Hole después de responder a la llamada, según un informe policial. La policía dijo que nunca le devolvieron el arma.

El senador republicano Todd Young pidió el domingo más servicios de salud mental en todos los niveles de gobierno.

"Sabemos que tenemos una familia Hoosier que pidió ayuda a gritos, sabiendo que tenían un hijo que requería tratamiento de salud mental. Sabemos que tenemos miembros de nuestra comunidad policial que, durante un tiempo, respondieron a esa llamada de ayuda. Y sabemos que al final, eso no fue suficiente ", dijo a The Associated Press antes de dirigirse a una reunión en el Gurdwara Sikh Satsang, una casa de culto sij en el lado este de Indianápolis.

Young cuestionó si las leyes de bandera roja de Indiana "realmente se hicieron cumplir" para evitar el tiroteo.

Mark Bode, portavoz del alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, dijo el domingo que su oficina también "continúa monitoreando de cerca los hallazgos de la investigación en curso y qué fallas en los procesos de la ley de bandera roja pueden haber entrado en juego".

Indiana ha tenido una "ley de bandera roja" que permite a la policía o los tribunales incautar armas de personas que muestran señales de advertencia de violencia desde 2005. Se convirtió en uno de los primeros estados en promulgar una ley de este tipo después de que un oficial de policía de Indianápolis fuera asesinado por un hombre cuyo las armas tuvieron que ser devueltas a pesar de la hospitalización meses antes para una evaluación de salud mental de emergencia.

La ley tiene como objetivo evitar que las personas compren o posean un arma de fuego si un juez las determina que presentan "un riesgo inminente" para ellas mismas o para los demás.

Las autoridades tienen dos semanas después de incautar el arma de alguien para argumentar en la corte que no se debe permitir que la persona posea un arma. Las autoridades no han dicho si el caso de Hole fue llevado ante un juez. Michael Leffler, portavoz del fiscal del condado de Marion, dijo el domingo que la oficina está "investigando este asunto".