¡TIRA ROSTRO!

Ciudad de México

Bien dicen que no hay feos, sino pobres y la muestra la pone Héctor Herrera.

Antes de someterse a una rinoplastia y una otoplastia, el futbolista mexicano ya había sido capaz de conquistar la mediacancha del Porto y del Tri, pero ahora, un par de meses después de pasar por el bisturí, es capaz de engalanar portadas de revistas.

Como todo un modelo, el ex jugador del Pachuca aparecerá en la portada de la edición mexicana de la revista GQ del mes de octubre, donde habla sobre el cambio físico que experimentó tras las cirugías a las que se sometió.

"No ha cambiado nada, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta", declaró "El Zorrillo".

El futbolista reiteró la solidez de su matrimonio, a pesar del escándalo en el que estuvo involucrado a causa de una fiesta junto a otros seleccionados nacionales antes de partir rumbo al Mundial de Rusia.