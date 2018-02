Tira muro reunión de EPN-Trump... otra vez

La falta de voluntad del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para comprometerse a no hablar del pago de un muro fronterizo con México durante una próxima reunión con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, llevó a ambos Gobiernos a cancelar la reunión, aseguró el diario The Washington Post.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario estadounidense, Peña Nieto habría exigido a Trump durante la llamada del martes 20 de febrero un compromiso para no hablar públicamente del tema del pago del muro durante el encuentro, algo a lo que Trump dijo no podía comprometerse.

"Peña Nieto estaba planeando un viaje oficial a Washington este mes o a principios de marzo, pero ambos países acordaron cancelar el plan después de que Trump no accedió a afirmar públicamente la posición mexicana de que no pagaría por un muro fronterizo", dijo el Post citando a sus fuentes.

De acuerdo con el relato del Post en una nota aparecida en su portal la noche del sábado, el Canciller Luis Videgaray y otros funcionarios habrían acordado el 14 de febrero que la reunión ocurriría si la llamada del 20 de febrero entre Peña Nieto y Trump iba bien, algo que no ocurrió.

"Los funcionarios mexicanos se fueron tras la reunión del 14 de febrero creyendo que tenían un acuerdo con el lado estadounidense y que Trump no avergonzaría a Peña Nieto trayendo a colación su deseo de que México pague por el muro", aseguró el Post en su nota este sábado.

"Pero la llamada no fue tersa de acuerdo con funcionarios de ambos Gobiernos. Trump dijo que no estaría atado a ningún acuerdo y que no se comprometería a hablar del muro", añadió el diario.

Según un funcionario mexicano anónimo citado por el Post, Trump habría perdido los estribos durante la llamada del 20 de febrero, pero las fuentes de EU del rotativo aseguran que esto no fue el caso añadiendo, sin embargo, que era natural que Trump no se comprometiera a hablar del muro.

"Los funcionarios de EU describieron a Trump frustrado y exasperado diciendo que Trump creía que era irrazonable que Peña Nieto esperara que abandonara su promesa de campaña de forzar a México a pagar por el muro y que le agrada a las multitudes", asegura el diario estadounidense.

Esta sería la segunda ocasión de que un desacuerdo por el pago del muro cancelara la posibilidad de una reunión entre los dos Presidentes luego de que en enero de 2017 Peña Nieto cancelara una visita a Washington, luego de que Trump exigiera vía Twitter que México considerara pagar por el muro.

De acuerdo con el diario y sin poder confirmar que estuviera relacionado con la falta de acuerdo entre los Presidentes, la Secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen ha cancelado una próxima visita a México; funcionarios de la dependencia aseguraron al Post que esto ocurrió antes de la llamada.