Tira Disney la casa por la ventana

¡Disney se adueñó este 10 de diciembre por completo del internet! Como parte de su #InvestorsDay (una jornada dedicada a seducir inversionistas para la compañía), el estudio del Ratón tiró la casa por la ventana y anunció más de 30 producciones nuevas para sus plataformas digitales.

LIVE IN ACTION

La Sirenita

Tras mucha especulación, finalmente se confirmó el cast completo de la nueva versión de La Sirenita, que ya se sabía que sería protagonizada por Halle Bailey.

El resto del reparto estará integrado por Awkwafina como Scuttle, Daveed Diggs como Sebastián, Jacob Tremblay como Flounder, Melissa McCarthy como Úsula y (sorpresa) Javier Bardem como el Rey Tritón.

El filme estará dirigido por Rob Marshall (Chicago), y contará con música clásica y original de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda.





Pinocho

Sin fecha de estreno todavía y mostrando sólo un teaser con story boards y dibujos conceptuales, Disney confirmó la producción de este live-action.

El filme, dirigido por Robert Zemeckis (Volver al Futuro) y protagonizado por Tom Hanks, llegará en exclusiva para los suscriptores de Disney Plus.

Peter Pan & Wendy





Precuela de El Rey León

Esta precuela a lo visto en el live-action de El Rey León se encuentra en desarrollo de la mano del cineasta Barry Jenkins, ganador del Óscar por la cinta Luz de Luna.

Y aunque la historia aún es un misterio, se supo que el compositor Hans Zimmer, el músico Pharrell Williams y Nicholas Britell se encargarán de armar un soundtrack completamente nuevo.

MARVEL

Los Cuatro Fantásticos

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Loki

"Glorious."



Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

WandaVision

De todos los anuncios que tuvieron que ver con Marvel (¡y vaya que fueron muchos!), estos son algunos de los más relevantes y emocionantes:

Doctor Strange In The Multiverse of Madness: el reparto completo del filme, que estrena el 25 de marzo de 2022, se compone por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez como America Chavez (Miss America). El filme de Sam Raimi estará conectada con WandaVision y la tercera parte de Spider-Man.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: se anunció que finalmente terminó su rodaje. La cinta llega a cines el 9 de julio del próximo año.

Capitana Marvel 2: Brie Larson regresa como Carol Danvers, en esta cinta dirigida por Nia DaCosta (Candyman). Llega el 11 de noviembre de 2022.

Hawkeye: Vera Farmiga y Alaqua Cox se suman a Jeremy Renner y Hailee Steinfeld en esta serie original de Disney Plus.

She-Hulk: se confirmó la participación de Tatiana Maslany en el papel principal, y el regreso de Tim Roth como Abomination, además de la participación de Mark Ruffalo (Hulk) en la serie.

Ironheart: show sobre Riri Williams (Dominique Thorne), la "suplente" de Iron Man en los cómics, y creadora de una de las armaduras más avanzadas que se tengan memoria.

Armor Wars: serie protagonizada por James Rhodes/War Machine (Don Cheadle), enfocada en el miedo más fuerte de Tony Stark: ¿qué pasa cuando su tecnología cae en las manos equivocadas?

Thor: Love and Thunder: se anunció que el ganador del Óscar, Christian Bale, se suma al reparto de la cinta como Gorr El Carnicero de Dioses.

Además se confirmó el inicio de la producción de shows como Moon Knight, Blade, The Guardians of The Galaxy Holiday Special y Pantera Negra 2. Para esta última, Disney aseguró que no hará un recast para el protagónico, honrando así la memoria del fallecido Chadwick Boseman.

STAR WARS

Star Wars: Visions

Star Wars: Visions será una colección de cortos en formato anime, creados por algunos de los animadores y cineastas japoneses más importantes del momento.

Se enfocará en la saga en general, con nuevo contenido y revisitando viejos personajes, situaciones y planetas. Llegará a Disney Plus en algún punto de 2021.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world´s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/syUmiL7SdI — Disney (@Disney) December 10, 2020

Star Wars: The Bad Batch

A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to #DisneyPlus pic.twitter.com/V0jQc4XNIe — Star Wars (@starwars) December 10, 2020





Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Andor

"Everything I did, I did for the Rebellion." Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020





Otras producciones:

Lando: Lando Calrissian, que en su versión joven fue interpretado por Donald Glover, y en la saga original por Billy Dee Williams, tendrá su propia serie, a cargo de Justin Simien (Dear White People).

The Acolyte: Leslye Headland (Russian Doll) está detrás de este thriller de misterio en formato de serie que se enfocará en los secretos y levantamiento del Lado Oscuro en la Era de la Alta República.

A Droid Story: Lucasfilm Animation unirá fuerzas con Industrial Light & Magic en este especial televisivo, donde conoceremos a un nuevo droide de la mano de R2-D2 and C-3PO.

Finalmente, se anunció que Taika Waititi, la mente detrás de Thor: Ragnarok y JoJo Rabbit realizará una película ubicada en el universo Star Wars.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZojpCkhPS7 — Disney (@Disney) December 10, 2020