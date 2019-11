Tips para hacer compras seguras en el Black Friday y Cyber Monday

Después del Buen Fin, los descuentos continúan al rojo vivo en internet. En los próximos días se llevan a cabo el Black Friday y el Cyber Monday, eventos que inauguran la temporada de compras navideñas con ofertas que difícilmente se encuentran en otra época del año.

El incremento de las compras en línea se debe a las facilidades de poder adquirir un producto o servicio rápidamente, desde la comodidad del hogar o la ocina. Sin embargo, con esa misma facilidad se puede caer en páginas fraudulentas que se aprovechan de la euforia por conseguir los precios más baratos, dijo Sebastián Medrano, director de Coru.com. Como se trata de una transacción digital, también existe el riesgo de que los datos personales sean mal empleados para el robo de identidad, o bien, que los productos no sean los que ofrecen en la web, sino que sean de mala calidad e inclusive se trate de algo por lo que el usuario no pagó, advirtió la plataforma de servicios nancieros. Para que los compradores que piensan adquirir algo durante el Black Friday y Cyber Monday, la rma brinda unos tips con el ánimo de que se tomen todas las precauciones y no ser víctima de los estafadores: * Revisar las políticas del sitio: Estas indican que se trata de una página web conable. Usualmente las políticas de estilo se encuentran en la parte inferior, donde se puede revisar el aviso de privacidad, las políticas de devolución, así como las quejas y sugerencias. * Certicados de compra segura: Por lo general se trata de sellos de conanza que se encuentran al realizar la transacción o captura de los datos bancarios y que garantizan que son sitios seguros. * Leer comentarios y reseñas: Es importante vericar en el buscador si existen opiniones de otras personas acerca de la página de comercio electrónico para estar seguro de que no se trata de un engaño al bolsillo. * Página segura: Este es uno de los pasos fundamentales para realizar una transacción, pero también es uno de los mecanismos de los que más se valen los cibercriminales para estafar. Hay que revisar que la página comience con: "https", además de que tenga el candado de seguridad. Lo más importante es investigar bien al vendedor, en la actualidad las redes sociales son un buen canal para hacerlo, pues una empresa sin perles en redes es poco conable. También es imprescindible vericar los cargos adicionales y guardar e imprimir comprobantes de la compra. En caso de que algo salga mal, organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son los encargados de asistir las d