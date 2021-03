Tinder verificará si sus usuarios tienen antecedentes de violencia

Match, la empresa dueña de Tinder, ha dado a conocer que ha comenzado a realizar algunas verificaciones de antecedentes en sus aplicaciones de citas. En ese sentido Tinder será la primera plataforma del grupo en conectarse con Garbo, una herramienta de verificación de antecedentes sin fines de lucro que fue fundada por mujeres. De acuerdo con la compañía, la capacidad de verificación de antecedentes se probará en Tinder en los próximos meses, y el sistema se agregará a otras aplicaciones de citas de Match en los Estados Unidos después de eso. Es así que, estiman, será hacia finales de 2021 cuando estén totalmente integradas.

Aunque aún no está claro cómo es que funcionará esta nueva función, cuánto costará el servicio a los usuarios o si se planea llevarla a más países, hay que señalar Match, que también es propietaria de los servicios de citas Hinge, OkCupid, Plenty of Fish, Pairs y Meetic, ha hecho "una contribución significativa" a Garbo como parte del acuerdo. Al respecto, la directora ejecutiva de Garbo, Kathryn Kosmides, dijo: "antes de Garbo los abusadores podían esconderse detrás de registros e informes públicos costosos y difíciles de encontrar sobre su violencia". Ahora Match y Garbo están ayudando a eliminar estas barreras a través de la tecnología.

Vale la pena explicar que Garbo recopila registros públicos e informes de violencia o abuso, como órdenes de restricción, acoso, arrestos y condenas. Sin embargo, la organización sin fines de lucro también trabaja con programas de equidad racial y justicia de género pues están haciendo énfasis en la inequidad que reciben las personas de color cuando tienen que enfrentar algún proceso legal. Es por ello que la plataforma excluye de su verificación de antecedentes cualquier arresto realizado en relación con la posesión de drogas y las infracciones de tráfico, ya que afectan de manera desproporcionada a los grupos marginados.

Los peligros de Tinder

La importancia de conectar a Tinder con Garbo reside en que, a pesar de que millones de personas en el mundo han tenido una experiencia positiva en las apps de citas, ya sea para encontrar a alguien con quien pasar un rato de diversión o una relación más seria, también se han dado a conocer casos de personas que han utilizado este tipo de plataformas para encontrar a sus víctimas.

Como ejemplo de lo anterior, en 2018 un hombre fue acusado de matar a una mujer de Nueva York, a la que conoció mediante una app de citas. Danueal Drayton afirmó que conocía a mujeres mediante plataformas como Tinder y Plenty of Fish. El hoy preso dijo en una entrevista que recordaba haber estrangulado a Samantha Stewart, una enfermera de Queens, y que escuchaba voces que lo obligaron a hacer daño a la gente. "En realidad ella me gustaba. No quería matarla. Me dijeron que ella tenía que morir". El hombre fue arrestado y confesó que haber matado al menos a cinco mujeres en Connecticut y Nueva York.

Un ejemplo más se dio a conocer en 2020 cuando un exempleado de la Embajada de Estados Unidos en México fue acusado por varias jóvenes de abuso sexual. Las víctimas señalaron que Brian Jeffrey Raymond las "cazaba" en Tinder, luego las llevaba a un departamento en la colonia Polanco y, ahí, las drogaba y después las violaba; todo quedaba grabado en video, pues el diplomático documentaba todo con su teléfono celular.

El imputado, Brian Jeffrey Raymon, fue detenido en octubre pasado en California, acusado de drogar y agredir sexualmente al menos a 23 mujeres víctimas como prueba de ello cuando revisaron sus aparatos electrónicos, teléfono, computadora y cuentas de internet, encontraron fotos y videos en donde aparece abusando, presuntamente, de mujeres intoxicadas e inconscientes.