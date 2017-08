Tigres en caída libre. Caen 2-1 ante Tuzos

Pachuca, México.- El Estadio Hidalgo sigue siendo un dolor de cabeza para los Tigres, que esta noche se llevaron su primera derrota del Apertura 2017, al caer 2-1 ante el Pachuca, que sumó sus primeros puntos del torneo.

La escuadra felina no pudo superar a un equipo que llegó con una racha de tres derrotas y que venía diezmado, ligando así tres juego sin ganar y rezagándose en el torneo, al quedarse con 5 unidades en cuatro partidos.



Tigres cambió el parado táctico que había mostrado al inicio del torneo. Regresó a la línea de cuatro al fondo, sacrificando de inicio a Jürgen Damm para alinear a Luis "Chaka" Rodríguez, y dejando a Enner Valencia en el banco.



Sin embargo, la escuadra auriazul no mejoró defensivamente, batalló para contener los embates enemigos y la ofensiva, que tuvo oportunidades, perdonó en al menos tres ocasiones, dejando ir el empate.



Pachuca arrancó mejor el partido, dominó los primeros minutos, y tras dos arribos de peligro, logró ponerse en ventaja apenas al minuto 9.



Raúl López comandó una descolgada por el centro del campo y mandó un pase filtrado para Ángelo Sagal, quien se quedó en el área solo ante Nahuel, a quien venció con un disparo de zurda.



Lejos de de afectarle, el tanto pareció sentarle bien a los felinos, pues a partir de ahí se vieron diferentes, empezaron a tocar y asociarse mejor en la cancha.



Fue al minuto 24 que Eduardo Vargas fue fauleado en el área, por lo que el árbitro marcó penal, el cual cobró André-Pierre Gignac, para empatar el juego y marcar su gol 60 con los felinos.



La segunda parte empezó brava, primero Sagal se llevó a la defensa y encaró a Nahuel, pero sacó un pase al área que Dueñas cortó para salvar al equipo.



Ismael Sosa perdonó a los Tuzos al 48', esto tras recibir solo en el área un centro de Zelarayán, pero su cabezazo salió desviado.



Javier Aquino también perdonó al cuadro local al minuto siguiente, luego de una descolgada por izquierda y quedarse solo ante el "Conejo", quien le tapó su disparo.



Ricardo Ferretti empezó a hacer movimientos, entraron Jürgen Damm y Enner Valencia por Ismael Sosa y Eduardo Vargas.



Sin embargo, fue Pachuca el que poco a poco fue creciendo y al minuto 77 anotó el segundo.



Érick Gutiérrez recibió un pase filtrado en el área y solo ante Nahuel definió con un disparo cruzado, ante la locura en el estadio.



Tigres buscó el empate, aunque dejó espacios que hicieron peligrosos a los Tuzos. Gignac tuvo la igualada al 90', luego que Aquino le mandó un centro al área, pero el remate de cabeza del francés salió apenas arriba de marco.



Tigres no levanta en la Liga ya son tres partidos sin ganar, además recibió su primera derrota del torneo y comienza a rezagarse en la Liga, esperando sumar la próxima fecha que reciba a los Pumas.