Tigres no asusta al Puebla.- Cortizo

El refuerzo camotero Jordi Cortizo descartó sentir temor de cara a la visita del sábado, en la Fecha 2 del Clausura 2022. Los felinos empataron ayer, de último minuto, en casa de Santos. Los camoteros, por su parte, igualaron ante el América.

"A nosotros no nos espanta nada ni nadie, al final son 11 jugadores y no tienen ni tres piernas ni tres brazos, la calidad la tienen, sabemos que tienen que estar concentrados, un Gignac aparece una y la mete, la concentración es vital, a la hora de jugar las nóminas no juegan, no juegan salarios ni el dinero, sino la calidad y las ganas de jugar", expresó en videoconferencia.

Advirtió que no saldrán a atrincherarse el sábado en la cancha de Tigres.

"Con el profe (Larcamón) si no hay intensidad no hay cabida, sabemos que hay que meter y jugar, es un equipo que tiene calidad, pero sabemos que nadie puede meter más que nosotros.

"Tigres tiene muy buena calidad, ayer vimos algo de eso, no sabemos qué cambios puede haber, tienen un periodo corto de recuperación, sabemos lo que pueden hacer ellos, pero por nuestro lado no va a quedar el intentar atacar y ser ofensivos, sabemos que pueden marcar diferencia si te descuidas, es un partido de máxima concentración", comentó Cortizo.

En tanto, el técnico Nicolás Larcamón dijo que el refuerzo argentino Federico Mancuello ya trabaja al parejo del grupo, en aras de su debut en la Liga MX. Reconoció la dificultad de la visita ante Tigres.

"El estilo no se cambia, uno es consciente de que Tigres es un equipo de jerarquía con grandes individualidades, la intención es la misma, plantarnos, generar juego, dividirnos la tenencia de pelota. Nuestro funcionamiento puede darnos pasajes de dominio y donde generemos situaciones, será importante la contundencia. Vamos con la mentalidad de ir al Volcán y traernos puntos de allá, si son tres muchísimo mejor", comentó.

SORPRENDE A LARCAMÓN REACCIÓN DE SOLARI

Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, aseguró que la reacción de Santigo Solari no refleja lo que normalmente muestra y que eso ayudó a que la sanción no fuera tan severa.

"La vara no es la misma para los jugadores que para los entrenadores. Sé que la situación de Santiago (Solari) el otro día, fue una reacción distinta a lo que él tiene habitualmente en la cancha. Los cuerpos arbitrales y las sanciones son bastantes precisas más allá de las camisetas".

Acerca de su primera visita al estadio Universitario de los Tigres, confirmó que saldrán a proponer y que son capaces de anteponerse ante la presión de la afición Felina.