Tigres dejó marca imborrable en el BBVA: Nahuel

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, recordó que ellos ya saben lo que es ganar una Final Regia y aseguró que la marca que dejaron en el Estadio BBVA en 2017 es imborrable.

"Nosotros ese cielo ya lo conocimos y por más que algunos quieran hacernos creer que las cosas están en su lugar, hemos dejado una marca en ese estadio que no se va a borrar", expresó el arquero felino.

El ganarle un título al rival de la Ciudad es algo que amerita festejar de cualquier forma, aseguró Nahuel.

Luego de las supuestas burlas de algunos jugadores de Rayados, el guardameta felino justificó tales actitudes al decir que no siempre se le gana un título al rival de la Ciudad.

"Hoy a nosotros nos toca conocer lo que sufrieron ellos hace un poco más de un año, y entendemos que cualquier expresión de festejo en este ambiente es validera (sic.)", dijo Guzmán.

Sobre el conato que tuvo con Miguel Layún al término de la Liga de Campeones Concacaf, dijo que se dio por algo que sucedió en la cancha.

"Fue un entredicho en la cancha y lo que pasa es que si vos hablas un poco de más, te expones a que haya una reacción de parte de la otra persona", mencionó.

Hay quienes dicen que no sabes perder...

"No, no sé perder, la verdad que no me gusta perder, no juego para perder, juego para ganar y realmente me gusta ganar y asimilo la derrota en el momento que puedo".