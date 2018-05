Tigres analiza ofertas por Gignac

Por primera vez desde que llegó el francés en el verano del 2015, los auriazules están dispuestos a desprenderse de su crack, por quien en mercados pasados rechazaron ofertas suculentas, como una del futbol chino y otra del Galaxy de Los Ángeles.



El jugador, quien se encuentra de vacaciones en Francia, donde ayer acudió al Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, ya está enterado de su nueva situación, la cual es que ya no es intransferible como en anteriores periodos de transferencias.



"André termina contrato en un año y el club tomará alguna oferta que le convenga tanto al jugador como al equipo", dijo una fuente cercana al conjunto.



"André quiere quedarse, pero ya fue enterado de esto", agregó el informante.



Durante la estancia en su país, Gignac mostró su amor por Tigres al llevar a sus hijos vistiendo playeras de los felinos a la Final de la Europa League que se disputó en Lyon y que enfrentó al Marsella con el Atlético de Madrid.



Y en una entrevista a un medio galo reiteró que venir a jugar a México fue una gran decisión.



"Es una aventura increíble, tanto humana como deportiva. Gané tres campeonatos en tres años, mi familia está feliz. Creo que tomé la decisión correcta", declaró.



En este mercado de pases su nombre ha sonado para el Flamengo de Brasil y se sabe que el Besiktas turco no ha quitado el dedo del renglón para llevárselo.



Se sabe que el jugador, que cumplirá 33 años en diciembre, quiere retirarse en el equipo, pero para eso pretende alargar su contrato dos años más con opción a un tercero de acuerdo a objetivos.



Sin embargo, la directiva tiene pies de plomo en este sentido, ya que siempre planea a futuro.



"Si hay ofertas concretas en compra por André y Enner las analizarán y si convienen las tomarán, ellos (directivos) saben que el equipo se les está haciendo viejo y quieren bajarle la edad", dijo otra fuente.



Los felinos regresarán a las actividades el lunes 4 de junio, fecha en que comenzará el Draft, donde verían el futuro de varios jugadores, no así el de Gignac, que si sale sólo sería al extranjero.