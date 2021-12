´Tigre´ Castañeda domina al ´Jaguar´

El ¨Tigre¨ Castañeda no se guardó nada en el primer round y salió en la búsqueda de finiquitar rápido la pelea, pero no conto que enfrente estaba un aguerrido ¨Jaguar¨ Hernández que recibió duro castigo y no se doblegó en el cuadrilátero.

El reynosense siempre fue al enfrente encargándose de manejar la pelea a su ritmo, pero en ese ímpetu encontró certeros golpes del peleador de Ciudad Victoria ocasionándole que sangrara de la nariz.