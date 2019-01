Tienen ´winter texans´ excelente recibimiento

McAllen, Tx.- Turistas de invierno abarrotan el arranque de la Expo Winter Texans en el Centro de Convenciones de la ciudad de McAllen, un lugar donde los adultos mayores encuentran todo lo que necesitan y un poco más.

El evento fue combinado con una feria de salud que incluye análisis médicos gratuitos ha permitido a más de uno saber si padecen de alguna enfermedad que desconocían.

La exposición no es exclusiva para los visitantes que llegan al Valle del sur de Texas a pasar el invierno, sino para todos los adultos mayores ya que en ella encuentran un poco de todo, siempre enfocado en sus necesidades.

"La Expo de los Winter Texans es una feria de servicios, turismo, informativa y de salud. Tenemos un poco de todo y para todos, desde exámenes hasta lugares para visitar, agencias de servicios, eso sí, enfocados en el mercado de los adultos mayores".

Sam Foster asistió con su esposa, quienes disfrutaron de la expo.

INVITACIÓN. Turismo de Tamaulipas promueve atractivos del Estado en el extranjero.

TAMAULIPAS PRESENTE

El salón de exhibiciones del Centro de Convenciones lució repleto, con más de 100 expositores presentes, incluido por primera vez, un stand del vecino Estado de Tamaulipas.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Tamaulipas, acompañado por los alcaldes de Tula y la alcaldesa de Altamira, estuvieron presentes con el objetivo de promover los atractivos que el Estado tiene para ofrecer al turismo extranjero.

"Qué bueno que hagan estos eventos para nosotros, a veces no podemos ir a salir o no queremos ir lejos como a la playa y aquí podemos pasar el día conociendo y escuchando música en vivo, me parece muy bien".