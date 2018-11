Tienen vacantes pero sólo para mexicanos

"No tenemos las facultades para colocar en un trabajo a personas que no tengan un permiso legal para trabajar en México". Alfonso González Gutiérrez, coordinador del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa.

Autoridades del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, aseguran que hay vacantes para ofrecer a repatriados pero que sean mexicanos, en el caso de la caravana de centroamericanos se les podrá dar espacios laborales pero solamente con permiso de trabajo.

Alfonso González Gutiérrez, coordinador del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, comentó que por el momento no tienen ninguna instrucción por parte de las autoridades superiores.

"No podemos colocar a nadie que no tenga una legalidad, me refiero a la cuestión de un permiso de trabajo, si hay alguna indicación se procederá hacer lo propio, no tenemos las facultades para colocar en un trabajo a personas que no tengan un permiso legal para trabajar en México", dijo.

Es común que en Reynosa se queden migrantes deportados mexicanos, personas de diferentes estados del país o centroamericanos, pero solamente se canaliza y da seguimiento a los repatriados del país.

En este sentido han logrado colocar a 15 repatriados mexicanos, que ya están laborando incluso en áreas turísticas por su dominio en el inglés.

"Hay mucha gente que llega con el idioma inglés y mucha gente en cuestión del sector turístico en playa del Carmen, Tulum, Quintana Roo, donde los ocupan bastante por el dominio del inglés y logran colocarse en un trabajo y les va muy bien", expresó.

El coordinador del Servicio Nacional del Empleo explicó que cuando llega un connacional que es repatriado, se le ofrece la opción de alguna vacante tanto en Reynosa y en otros lugares del país a donde se les canaliza.

"Retorna mucha gente o se queda mucha gente que no puede cruzar a los Estados Unidos y atendemos parte de los repatriamos Mexicanos, a través de las oficinas del SNE les ayudamos desde aquí mismo para tener un empleo", expresó.