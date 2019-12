Tienen tierras humedad pero no hay dinero

Las parcelas de los campesinos en su gran mayoría cuentan con humedad para garantizar un buen inicio de ciclo agrícola, pero lo que no tienen es dinero para comprar la semilla y lo peor es de que los apoyos del gobierno federal ya desaparecieron.

"El Procampo representaba un buen respaldo económico toda vez que era una especie de garantía para que una comercializadora de granos facilitara el simiente. Ahora, dichos negocios no fácilmente quieren soltar la semilla porque ya no hay un respaldo al quedar eliminados los programas en cuestión", dijo Hilario Barrera, líder de los ejidatarios en el municipio.

Muchos son los compañeros que ´están tronándose los dedos´ pensando y pensando en la forma de cómo obtener el dinero que deberán pagar por la semilla para arrancar las siembras.

Las parcelas ahí están, muchas listasy otras a medio preparar porque tampoco se cuenta con lo necesario para efectuar los trabajos previos al comienzo de las siembras.

De hecho casi serían las mismas que en años anteriores, arriba de 50,000 las hectáreas contempladas para el ciclo agrícola de temprano, pero si al final de cuentas no hay respaldo o la gente no consigue dinero, no sabemos qué es lo que pueda suceder, señaló el dirigente campesino.