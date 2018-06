Tienen a su ´súper papá´. Pierde a su esposa, se entrega a sus hijas

No ha sido fácil este proceso, pero Dios siempre ha estado de nuestro lado, mi hija Gabriela de 17 años, pronto se graduará de la preparatoria, Celeste de 12 años de edad, también está estudiando, le echa muchas ganas, y mi niña la más pequeña, Génesis tiene 4 años, es muy bien portada e inteligente, me siento orgulloso de ellas . Saúl de la Garza Aguirre, sus hijas lo consideran un "súper papá"

, Tam.- Por lo general en estas fechas de celebración del, las redes sociales se visten de reclamos, ofensas y memes en contra de los padres de familia, según las últimas estadísticas del Censo de Población y Vivienda, en 4 de cada 10 familias existe la ausencia del padre, algo que sin duda marca la niñez y a veces hasta crea traumas en los adolescentes, en otras ocasiones existe el padre, pero no es un buen ejemplo a seguir. También debemos reconocer que hay padres que se dedican al bienestar de sus hijos y son de admirar, como en el caso de Saúl Alejandro de la Garza Aguirre.

Saúl es un padre estricto, dedicado y trabajador, tiene 3 hijas, Gabriela, Celeste y Génesis, quienes lo consideran un Súper papá, porque a pesar de las ocupaciones siempre está al tanto de ellas, hasta tuvo que dejar de trabajar en la maquiladora, con tal de estar más cerca de ellas. Hace casi 3 años, la esposa de Saúl, Rocío Ruiz, fallece dejándole a sus 3 hijas y un dolor incomparable, él la amaba demasiado y su partida fue muy dolorosa, para las pequeñas fue aún más triste.

Faltaba un mes para que Gabriela cumpliera sus 15 años cuando su madre muere a causa del cáncer que avanzó rápidamente, entonces llegó la depresión a la familia, Saúl no sabía que hacer, se sentía desolado, pero quería animar a su hija, las palabras para brindar ánimo no le brotaban, pidió ayuda a sus hermanas quienes convencieron a la niña de realizar la fiesta porque era lo que Rocío su esposa, quería, le había dejado todo preparado a Gaby, la fiesta entre alegrías y llanto, se realizó. Fue ahí cuando Saúl pensó que debía estar más cerca de sus 3 hijas para siempre cuidar de ellas.

A pesar de lo mal que la estaba pasando por la situación, Saúl, no se dio por vencido, y para poder cuidar a sus hijas, ahora que estaba solo, decidió dejar su trabajo de maquiladora para trabajar en su casa, ahí es donde empezó a arreglar bicicletas, trabajo que aunque no le da mucho económicamente, si lo deja estar al tanto de sus 3 hijas a quienes ama y protege incansablemente "No ha sido fácil este proceso, pero Dios siempre ha estado de nuestro lado, mi hija Gabriela de 17 años, pronto se graduará de la preparatoria, Celeste de 12 años de edad, también está estudiando, le echa muchas ganas, y mi niña la más pequeña, Génesis tiene 4 años, es muy bien portada e inteligente, me siento orgulloso de ellas", expresó.

Al respecto Gaby, su hija mayor dice: "Yo lo considero una persona amable, estricto en ocasiones cuando es necesario, pero a pesar de todo siempre nos sabe dar buenos consejos y siempre está ahí cuando lo necesitamos, es un buen guía, es un buen padre, un "súper papá", comentó.

TRABAJA. Saúl dejó su trabajo en maquiladora para estar cerca de sus hijas, arregla bicicletas en su casa.