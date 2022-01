Tienen pico Covid estados turísticos

En Los Cabos, donde se encuentran los principales resorts de turismo internacional, los hoteles estuvieron al 75 por ciento de su capacidad la última semana de 2021, según la Secretaría de Turismo federal.

"En diciembre, enero, el turismo se disparó", dijo Isrrael Coto a AP, empleado de un hotel-restaurante en la localidad de La Ventana, localizada a unos 35 kilómetros al sureste de La Paz. "La gente está cansada del encierro".

Los contagios también se dispararon. Según datos del Gobierno federal, el pasado 29 de diciembre se superaron los 700 casos en Baja California Sur, frente al máximo histórico de julio que no llegaba a los 580.

En Quintana Roo, donde se localizan Cancún y la Riviera Maya, también se registró un fuerte aumento, al pasar de 27 casos el 20 de diciembre a 484 infectados ocho días después, aunque todavía no se alcanzó el máximo de 574 reportado en agosto.

"Esta nueva variante (Ómicron) es muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento de fallecimientos'', dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

México registró su peor momento de la pandemia hace un año, cuando los hospitales no daban abasto y los fallecimientos por Covid-19 superaban los mil 400 diarios, aunque muchos más quedaban sin poder confirmarse con una prueba.

Sin embargo, el número de contagios fue mucho mayor en la oleada del verano, que tuvo su pico en agosto, con más de 25 mil infectados en una sola jornada --ahora rondan los 10 mil---, según un artículo de AP.

En ningún momento el País cerró sus fronteras ni obligó a pruebas de Covid-19 a los turistas que llegaban por vía área, aunque sí tenían que rellenar un cuestionario de salud y en muchos aeropuertos y puntos de entrada había personal para toma de temperatura, agrega la agencia.

Las únicas restricciones fueron vía terrestre en la frontera con Estados Unidos, que sí quedó cerrada a viajes no esenciales hasta el pasado noviembre.

Coto consideró positivo que los turistas estén regresando a las playas como en la que él trabaja, en el sur de la península de Baja California y a orillas del Mar de Cortés, pero reconoce que existe preocupación por el auge de contagios.

"Hay un poco de nerviosismo'', afirmó. "La vacuna ayudó un poquito a que hubiera certidumbre, pero aún así", dijo a AP.

La cautela de la población empezó a notarse hasta el fin de semana de Año Nuevo, explicó a la agencia Daniela Yepiz, quien trabaja como estilista en La Paz. Después del auge de la semana de Navidad, para el día 31 se cancelaron muchas citas. "La gente dejó de venir'", comentó.

Según el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, los últimos estudios parecen apuntar a que, aunque haya nuevas variantes, gracias al efecto de las vacunas el virus podría empezar a aletargarse hasta tener efectos similares a los de un resfriado común. No obstante, subrayó, eso de momento es sólo una hipótesis.

El 88 por ciento de los adultos está vacunado y la tercera dosis ya se inició en adultos mayores, personal sanitario y comenzará en los próximos días en maestros.

"No estamos tan preocupados como antes... sólo a los no vacunados se les ve la cara de terror", comentó Arturo González Ledesma, de la subdirección médica del Hospital Ajusco Medio, en la capital del País. Pero subrayó que "hay que ser muy prudentes... no hay que decir que vamos a salir ya", agrega AP.

El aumento de los contagios ha hecho que una decena de los 32 estados del País retrasen el regreso presencial a las aulas, un retorno a clases que oficialmente inició el lunes, pero que en Baja California Sur y Quintana Roo, por ejemplo, no será hasta el 17 de enero.

La demanda de pruebas también se ha incrementado. En La Paz, los lugares para hacerse los test lucían esta semana con largas colas y en la Ciudad de México se anunció el martes la ampliación de horarios en más de un centenar de centros de salud, así como la realización de pruebas en kioscos especiales y en centros comerciales para duplicar su número y poder llegar a las 23 mil 400 diarias.

El País se acerca ya a los 4 millones de contagios y a las casi 300 mil muertes confirmadas por una prueba, aunque la cifra de fallecidos vinculados a Covid-19 ronda los 450 mil, según cifras oficiales.