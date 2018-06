Tienen parque, nada divertido... Padres de familia demandan ayuda

Río Bravo, Tam.- En muy mal estado se encuentran los juegos infantiles ubicados en el parque deportivo de la colonia Esperanza, lugar donde los niños se reúnen para jugar lo cual puede representar un gran peligro debido a las condiciones que presentan esta área. Padres de familia hacen un atento llamado a las autoridades de parques y jardines para que les apoyen a mejorar este lugar para que sus hijos puedan divertirse sin temor a tener algún accidente. En este parque se pueden observar los resbaladeros en pésimas condiciones, láminas salientes que podrían ocasionar un accidente, así como agujeros entre las laminas las cuales son un gran peligro, los sube y baja totalmente oxidado dejando ver fierro puntiagudo, todo en total descuido.

Al respecto Doña Guadalupe Hernández, residente de la colonia antes mencionada, expresó: "Necesitamos que las autoridades pongan atención a este parque, lo tiene muy descuidado, y los juegos que aquí tenemos representan un gran peligro para nuestros niños, que la verdad, con todo juegan, ellos no piensan si se pueden accidentar o no, solamente se divierten, Dios no lo quiera y pase algo grave", concluyó.

Cabe señalar que el problema que presenta este parque, es el mismo que muestran la mayoría de los parques de esta ciudad, parece que a las autoridades encargadas de estos asuntos, simplemente no están trabajando o les importa muy poco mejorar las condiciones de nuestras plazas.

NO SIRVEN. Resbaladeros en pésimas condiciones.

ALERTAN. Láminas salientes que podrían ocasionar un accidente.