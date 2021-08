Tienen para vacunación red de frío deteriorada

Casi 80 por ciento de las 363 cámaras frías que hay en el País, es decir 319, no cuenta con licencia sanitaria expedida por la Cofepris y 98 no funcionan, reportó el organismo.

Además, de los 12 mil 477 refrigeradores para los biológicos de la red, 16.3 por ciento, es decir, 2 mil 37, no operan y de los 3 mil 307 congeladores, 246, no sirven. Los termos tampoco la libran, de 75 mil 911 el 15.5 por ciento no funciona.

Jesús Felipe Roldán, director de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, consideró que existen áreas de mejora, pero estimó que la red ha sacado adelante campañas anuales como la de influenza en donde se vacuna a 30 millones de personas.