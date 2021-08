Tienen pacto con Dorian Grey

El actor Elijah Wood, tiene una particularidad muy especial: no, no hablamos de su cara angelical o su amor por el terror, ¡sino de que parece que los años no le afectan nada!

Como él Paul Rudd, Keanu Reeves, Michael Cera, Jim Parsons, entre otros famosos, pareciera que son los modernos Dorian Gray, artistas cuya edad no concuerda mucho con su aspecto físico tan jovial. Descúbrelos.

Elija Wood: el eterno Frodo

Es imposible no asociar a Elijah Wood con El Señor de los Anillos simplemente porque él fue quien le dio vida al protagonista de la historia que ocurre en Tierra Media, mundo que J. R. R. Tolkien le legó al mundo.

Aunque al ser un actor de renombre, Frodo no es el único personaje al que Wood tuvo el placer de dar vida. Entre su abanico de trabajos se encuentran cintas como Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, Sin City y hasta Happy Feet: el Pingüino.

SE SUMAN OTROS

No sólo Wood ha tenido la fortuna de tener una cara traga años: estos famosos también son conocidos por su enorme talento y por sus escasos rasgos de envejecimiento.

KEANU REEVES

Nació el 2 de septiembre de 1964 (tiene 56 años); no está casado pero sostiene una relación con Alexandra Grant.

- Debutó con un papel pequeño de la serie Hangin´ In, y su primer trabajo en un filme fue en Youngblood.

Gracias al filme La Magnífica Aventura de Bill y Ted, de 1989, se dio a conocer a nivel internacional.

El renombre le llegó con la trilogía de filmes Matrix, de la cual ya trabaja en su cuarta entrega; también es popular por la saga John Wick.

Es filántropo, amante de los animales y uno de los artistas más queridos del medio; su apertura ante éste lo ha llevado incluso a participar en un filme de Bob Esponja.

PAUL RUDD

Nació el 6 de abril de 1969 (tiene 51 años); está casado desde el 2003 con Julie Yaeger y tiene dos hijos.

Empezó su carrera en los años 90 con la serie Sisters, donde dio vida a Kirby Quimby Philby.

Su popularidad se incrementó por participar en Friends, Ni Idea, Romeo + Julieta, Veronica Mars, entre otras.

Durante varios años participó en Saturday Night Live; se le dan mejor los papeles de comedia que de drama.

Su personaje más reconocido en la actualidad es Scott Lang, alias del superhéroe de Marvel Ant-Man.

TOM CRUISE

Nació el 3 de julio de 1962 (tiene 58 años); ha estado casado en varias ocasiones y tiene tres hijos.

Amor sin Fin es el filme con el que inició su carrera, aunque su salto al estrellato se dio con TAPS - Más Allá del Honor.

Ha participado en más de cincuenta proyectos de cine que incluyen cintas como El Último Samurai, Jerry McGuire y La Guerra de los Mundos.

Sus trabajos más populares han sido en las cintas de la saga Misión Imposible.

Ha sido nominado en varias ocasiones a los premios Óscar, BAFTA y Globos de Oro, y de estos últimos posee un ejemplar por el filme Nacido el Cuatro de Julio.

JIM PARSONS

Nació el 24 de marzo de 1973 (tiene 47 años); está casado con Todd Spiewak desde 2017.

Arrancó su carrera con un papel pequeño en la seri Ed, y participación en filmes como Quiero Ser Famosa, Mentiras en Nueva York y Dame 10 Razones.

Su mayor logro ha sido dar vida a Sheldon Cooper en la comedia The Big Bang Theory.

Tuvo apariciones en producciones como Padre de Familia, iCarly, Talentos Ocultos, Home y Un Corazón Normal.

Posee cuatro premios Emmy, un Globo de Oro y nominaciones y preseas de más de 20 festivales y ceremonias.

JAMIE FOXX

Nació el 13 de diciembre de 1967 (tiene 53 años); está soltero actualmente y tiene dos hijos.

Comenzó su carrera en la música y en 1994 grabó su primer álbum; como músico posee un premio Grammy.

En 1996 fue protagonista de su propio programa, The Jamie Foxx Show, y de ahí saltó a otros trabajos de cine y TV.

Entre sus trabajos más populares como actor se encuentran Miami Vice, Baby: el Aprendiz del Crimen, Robin Hood y Soul.

Regresará a su papel como el villano Electro en la nueva cinta de Spider-Man que alista Sony.

JARED LETO

Nació el 26 de diciembre de 1971 (tiene 49 años); se dice que su pareja actual es la modelo Valery Kaufman.

Las series Camp Wilder, Almost Home y My So-Called Life son las que impulsaron su carrera como actor.

Su trabajo en las películas Réquiem por un Sueño y Psicópata Americano le dieron renombre mundial; también participó en El Club de la Pelea e Inocencia Interrumpida.

Es popular entre sus fans por ser el vocalista de la banda 30 Seconds to Mars desde 1998, y por interpretar al Guasón en Escuadrón Suicida.

Su papel como travesti en El Club de los Desahuciados le hizo ganar un Óscar y un Globo de Oro.