Tienen ´nueva integrante´

Ser mamá le ha dado la oportunidad a Hanna Nicole de conocer a su más grande fan, su hija Mathilda, quien, a dos meses de su llegada, se ha convertido en el complemento perfecto de su vida y de su grupo Ha*Ash, que comparte desde 2002 con su hermana Ashley.

"Es una experiencia con sentimientos súper lindos que todo el mundo te platica, pero que realmente no entiendes hasta que te toca vivirlo, es un amor que nunca había conocido en toda mi vida.

"Pero también es mucha responsabilidad, no he dormido más de cuatro horas en estos meses, pero Ashley es la mejor tía del mundo, su segunda mamá, me ha ayudado muchísimo y ya nos morimos de ganas de poder llevarla de gira con nosotras y enseñarle este mundo desde chiquita", compartió Hanna en entrevista.

Contar con esta nueva integrante, asegura, ha hecho que se sientan más inspiradas y felices de lo que han estado en sus 18 años de carrera, lo que quedará reflejado en su futura producción, y en la cual la bebé estuvo presente en todo momento.

"Sin duda ya está muy acostumbrada a este mundo, en casa no hemos dejado de hacer música, estamos preparando disco nuevo, entonces le ha tocado estar escuchando desde su silla mientras estamos componiendo.

"Hasta ahora no me ha mostrado preferencia por un tema en específico pero le encanta que le estemos cantando. Ojalá y ya lo traiga en la sangre y tenga la misma pasión y amor por la música", expresó la estadounidense.