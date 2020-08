Tienen mascotas nueva oportunidad

Laredo, Tx.

Una segunda oportunidad de vida para más de 65 mascotas de mediano y gran tamaño, se hizo posible este sábado al repetir el vuelo de mascotas locales hacia los estados de Utah, Wyoming y Colorado, ya el 9 de julio había ocurrido un vuelo más de "Dog Is My Copilot", con 105 especies pequeñas.

Perros y gatos, albergados en las instalaciones de Servicios de Cuidado Animal de Laredo, albergue municipal, ahora este sábado 8 de agosto desde este refugio de animales domésticos o Laredo Animal Care Service (LACS) frente al aeropuerto local, volvieron a volar hacia otras partes del país, quienes estaban destinados a morir por no tener un hogar local, donde les dieran amor y calidez.

Adriana B. Rodríguez, voluntaria de "Paws At Board"; la entusiasta Clare Callison, de Clare Callison Rescue y Jessica Flores, directiva de LACS, agradecieron a los demás grupos de voluntarios y organizaciones locales, como Petco Foundation, Dog Is My Co-Pilot, America Pets AlLive, Clare Animal Rescue y Animal Friends, por estos grandes esfuerzos de salvar vida animal.

La ayuda de persona mas amantes de animales fue importante en este logro.

"Son animales que se rescatan de la calle, hay mucha gente en Laredo que amamos a estos animalitos, lo llevamos al albergue, para que la gente acuda a adoptar una mascota, ahora está surgiendo esta gran oportunidad, con los vuelos hacia otros estados, gracias a la organización "Mi Perro Es Mi Copiloto", explicó Adriana Rodríguez.

Esta vez fueron casi puros canes, pero todos de gran tamaño o medianos, un pocos de gatos, la ocasión anterior volaron 105 especies pequeñas de mininos y perritos.

Repito vuelo de mascotas hacia otros estados.