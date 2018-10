Tienen madrina de lujo

Ciudad de México

En una velada a la que acudieron invitados especiales, la comedia teatral "A oscuras me da risa" celebró sus 100 representaciones y tuvo como madrina de honor a la comunicadora Paty Chapoy, quien develó la placa alusiva.

"Me siento muy honrada de esta invitación. Simplemente quiero agradecerles, no sólo a los del escenario, sino a todas las personas que han estado en estas cien representaciones que salen con una sonrisa, yo no paré de reír", dijo Chapoy durante la ceremonia.

Agradeció que se siga haciendo comedia en México, porque "es algo que necesitamos todos, urgen momentos de esparcimiento, de alegría, de felicidad, y que ustedes con su trabajo no los den es maravilloso, muchas felicidades a cada uno, que sigan los éxitos", añadió la titular del programa de televisión "Ventaneando".

El productor de la obra, Alejandro Gou, agradeció a Chapoy el haber aceptado acompañarlos en una noche especial, además del gran apoyo publicitario que han recibido por parte de la conductora.

Al evento acudieron algunos amigos y familiares del elenco conformado por Ariel Miramontes, Raquel Bigorra, Daniel Bisogno, Armando Araiza, Benito Castro, Diana Mota y José Luis Guarneros, para brindarles su apoyo y felicitarlos por su éxito.

Antes de la función, el productor y actor Kuno Becker mencionó que asistió a la función por dos razones, la primera, porque Daniel es un actor a quien respeta mucho y por eso están planeando hacer un proyecto juntos, pero aún no saben que será.

Y la segunda razón, para recordar a Luis Ernesto Cano, quien fue el escritor de la comedia. "Se me quiebra la voz recordarlo, pero él me enseñó mucho, en mi primer obra de teatro nos enseñaba a todos fuera y dentro del escenario".