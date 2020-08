Tienen los vendedores un mal día

El arribo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la colonia Humberto Valdez, fue aprovechada por vendedores de papas fritas y bolis, pero solamente dos pudieron ingresar al área porque se enteraron de último momento.

"Llévele por 100, lleve producto", gritaba el vendedor de papas fritas mientras cargada los bolsas con diferentes presentaciones.

El vendedor de frituras tenía cajas con producto, mientras gritaba para que le compraran y aceptaran la promoción, pero se fue sin venta.

"Yo no supe hasta que vi que había gente aquí, por eso me vine, no dicen de la agenda del presidente, hubiera llegado hasta con tortas para vender, pero no he vendido nada", expresó.

Otro vendedor de bolis también andaba recorriendo los alrededores del evento, con la esperanza de poder incrementar sus ventas.

Ante la pandemia los vendedores buscan opciones para poder llevar el sustento a su casa, y debido a que ya no hay eventos masivos, aprovecharon la gira de trabajo del Gobierno Federal, para poder ofrecerlos, pero tuvieron poca respuesta.