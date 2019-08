Tienen en el Antirrábico 15 mascotas en adopción

El Mañana / Staff.- Autoridades del Centro Antirrábico tienen en adopción a 15 mascotas, pero se entregan solamente a los que cubren los requisitos, ya que es una responsabilidad tener bajo cuidado a un perro o a un gato.

Actualmente tienen 15 mascotas entre perros y gatos que están disponibles para ser adoptados.

Maricruz Prado Espinoza, responsable del Centro Antirrábico local, comentó que los requisitos son tener un techo, un lugar seguro para que el animal pueda resguardarse del sol y la lluvia, además se pide tener bardeado o cercado.

Primero se plática con la persona para que vean la responsabilidad económica, se dan esterilizadas y en buenas condiciones de salud.

"Persona que no pueda, no hay que aceptar a un perrito, no hay que aceptar una mascota si no la podemos cuidar, dársela a una persona adecuada,, casa, tamaño de mascota, tipo de casa y que la tengan bien cuidada y resguardada", dijo.

A las personas que desean una mascota, pero no cumplen con los requisitos, se les dice que no se les puede otorgar la custodia del animal.

"Todos traen una triste historia, muchos son abandonados o por ciertas circunstancias y queremos que tengan una buena vida", expresó.

Los lineamientos es que no pueden andar en la calle para evitar algún incidente, que no tengan otro perro agresivo y que no lo tengan amarrado o solo por alguna excepción y por algún momento.

ATENCIÓN. Hay muchas historias de abandono de mascotas.