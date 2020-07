Tienen coronavirus

La pareja recién reconciliada, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dieron a conocer que los dos salieron positivos a la prueba del Covid-19.

"Quiero ser la primera en dejarles saber, porque me acabo de dar cuenta hace un par de horas, que básicamente me hice la prueba del Covid, es la tercera vez que me la hago, por precauciones, y una vez porque quise ver a mi abuelita.

"Me la hice el día de ayer, porque me había ido a San Diego este fin de semana, y dije: ´ok, me quedé en un hotel, me hice el test ayer y me llegaron hoy a las 10 de la mañana que sí tengo Covid-19", informó la cantante en un video en Instagram.

La hija de Jenni Rivera consideró importante hacer el en vivo para decir que sólo tiene dolores de cuerpo, pero no ha tenido temperatura alta.

"Esta vez me la hice (la prueba) en dos diferentes lugares nada más para estar segura y los dos llegaron positivos el día de hoy", indicó.