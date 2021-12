Tienen contribuyentes 30 días antes de embargo

CIUDAD DE MÉXICO

"No es como que de repente me embargaron, el embargo es para contribuyentes a los que ya les hicieron una visita, una revisión, les determinaron un adeudo, pasa el plazo de 30 días hábiles y no han pagado, garantizado o interpuesto un recurso de revocación", explicó Diego Cuevas, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal y administrativo.