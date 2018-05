Tienen Amigos pie y medio en la final

El cuadro de los Amigos ya se siente en la gran final de la categoría Dominical Matutina de la Liga de Futbol 7 Bermúdez, luego de golear 6-1 a Deportivo Prado en el juego de ida de la semifinal.

El delantero Cristian Calderón "El Loco" se adueño de la pelota para ser letal cada vez que estaba dentro del área y perforar la red con sus tres goles, mientras su compañero Javier Castro apuntó dos tantos a la causa y Germán Huerta colaboró con una diana.

Deportivo Prado no pudo hacer mucho y las pocas posibilidades que tuvo frente al arco no las aprovecho aunque al final no se fue en blanco porque Jesús Alvarez hizo el de la honra.