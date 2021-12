Tienen 96,566 reynosenses una discapacidad: INEGI

Las discapacidades se dividen entre quienes tienen limitaciones, problemas o condiciones mentales.

Así como quienes presentan dificultades para ver aún usando lentes, de oído aún con aparatos, para caminar, subir, bajar, vestirse, caminar, comer, hablar y comunicarse.

El total de la población en Reynosa es de 704 mil 767.

A nivel Tamaulipas el INEGI arroja que el 16.4 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, con un total de 577 mil 731 personas. Los rangos de edad con mayor nivel de discapacidad son quienes tienen de 60 a 84 años, seguido de los de 30 a 59, después de cero a 14 años, de 15 a 29 y por último entre los mayores a 85 años.

Siendo el caminar subir o bajar como el principal problema, luego el ver aún usando lentes, dificultades para bañarse, vestirse o comer, el no oír aún usando aparatos auditivos, recordar, concentrarse, hablar o comunicarse.

RETOS LABORALES

Las personas con discapacidad enfrentan retos laborales, ya que todavía hay algunas empresas que no tienen las condiciones adecuadas para ofrecer empleo.

Cirina Herrera, responsable del Núcleo Solidario de Discapacitados Productivos Emprendedores A.C. comentó que es necesario que las empresas ofrezcan más empleo a las personas con discapacidad.

En Reynosa más de 700 empresas brindan empleo a las personas con discapacidad, entre maquiladoras, restaurantes, bancos y negocios de diferente giros.

“Hay empresas que no tienen las condiciones adecuadas, sobre todo no tienen rampas, no tienen baños adecuados, hay mucha gente discapacitada con las capacidades para poder trabajar, tienen edad, capacidad en sus manos, en su mente”, dijo. Explicó que agradecen el apoyo de las empresas que sí tienen las condiciones para ofrecer trabajo a personas con discapacidad.

“Estamos en la lucha día con día para que más personas de buen corazón, sigan empleando a las personas con discapacidad”, expresó.

Muchas personas con discapacidad acuden al Servicio Nacional del Empleo, y los han vinculado, pero no tienen mucha aceptación.

Señaló Cirina Herrera, que hay empresas que ven el compromiso que tienen y contratan a más personas con discapacidad, como en el caso de una maquiladora.

“Ellos llevan un gran compromiso, yo habló con ellos, les digo que tú eres la puerta para que el empresario nos ocupe más personas discapacitadas y eso nos ha abierto las puertas”, recalcó.

En la ciudad de Reynosa más de 700 empresas ofrecen empleo a personas con alguna discapacidad.

LAS CIFRAS

96,566 personas discapacitados en Reynosa

51,554 mujeres padecen por discapacidad