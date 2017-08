Tiene mecha corta

Ciudad de México

El cantante Larry Hernández no aguanta nada y cuando un seguidor le pone algo que no le gusta en redes, él les contesta con algo peor.

Y es que el intérprete no se queda callado ante nada ni nadie y ahora la polémica se desató en su Facebook, ya que después de subir una foto con un atuendo juvenil, muchos de sus fanáticos comenzaron a escribirle que era un chavorruco, pero hubo una chica que le puso eso y Larry le contesto que era una “puta”.

Y así, el cantante de “El Baleado” se fue como hilo de media contestándole a todos los que le comentaron, sobretodo a los que lo atacaban.

“A mi me vale verga y me visto como me de mi puta gana Como vez?”, le contestó a una usuaria que le puso que no se veía bien con ese look.

Horas después, y tras la controversia que sus respuestas generaron, Larry decidió publicar un post en donde agregó que él no se queda callado ante nada y que trata a la gente como lo tratan a él.

“entiende que yo contesto a como me traten solo eso ... lo malo que porque que me llamó LARRY HERNÁNDEZ... soy una cagada por contestar de la manera que contesto .. no señores .. aquí serán atendidos a como piden .

“un abrazo y Dios los bendiga .. espero entiendan que solo hago algo preocuparme por darles Like Favorito o solo ser amable en su tiempo de estarme siguiendo o aportando pero a los que no me quieren si me topo un comentario negativo a veces lo pasó pero si me agarran con ganas de Contestar ya de l saben que pasa ..”, aclaró en su cuenta de Facebook.