Tiene Facebook 2mm de usuarios

Diariamente, más de 800 millones de usuarios dan "me gusta" a las publicaciones que encuentran en los muros, mientras que a 175 millones seleccionan el botón "Me encanta", según informó la red social.



Esta es la red social con mayor número de usuarios. YouTube tiene 1,500 millones; WhatsApp (propiedad de Facebook) tiene 1,000 millones; WeChat 889 millones e Instagram (también de Facebook) 700 millones.



Para conmemorar esta cifra de usuarios, Facebook tendrá algunos detalles para expresar su agradecimiento, por ejemplo, al dar "me gusta" o "me encanta", desear "feliz cumpleaños" a alguien, o al "crear un grupo", verán un mensaje de celebración en la sección de noticias.



Además, en la liga facebook.com/goodaddsup los usuarios podrán ver videos personalizados del efecto que han tenido sus publicaciones en la red social.