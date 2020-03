Tiene ya 5 millones de seguidores en redes

La actriz mexicana Fernanda Castillo agradeció a sus seguidores en redes sociales, los cuales llegaron a cinco millones, el que la apoyen en cada uno de los proyectos que emprende, así como el que la acompañen en los momentos difíciles que ha atravesado.

"Tenía muchos planes para esta foto, quería hacer algo especial para celebrar que todos ustedes han decidido conectar conmigo y compartir este espacio juntos, pero en el encierro no tengo globos de número cinco o pasteles o el paisaje maravilloso para hacer la foto que celebre estos cinco millones que somos", compartió la actriz en un mensaje en sus redes sociales.

La protagonista de cintas como Dulce familia y Ya veremos, añadió: "Lo que sí tengo, y esta cuarentena me ha ayudado a valorar aún más, es la oportunidad de decirles gracias, gracias por estar y animarme en los momentos difíciles con sus comentarios, por celebrar mis logros y apoyarme en todo lo que emprendo".

Fernanda acompañó su mensaje con una fotografía donde hay cinco velas encendidas, una por cada millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de instagram, donde además recalcó: "¡Gracias a todos! Aún a los que me siguen sólo para ver cuando me tropiezo jajaja.

"Porque saber que cuento con ustedes, que me escuchan, me ven y me acompañan, hace mis días muy especiales. #celebracionencuarentena #noesmicumpleaños", finalizó la actriz, quien en días recientes invitó a la gente a permanecer en su casa o espacios seguros, en cuanto tengan la oportunidad de hacerlo, para no poner en riesgo a las personas más vulnerables al COVID-19.